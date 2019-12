Uomini e Donne, ecco quando andranno in onda le nuove puntate

Le nuove puntate

Per tutto il periodo natalizio sui canali televisivi della Mediaset non andranno in onda i programmi che da sempre intrattengono il pubblico italiano. Uno di questi, che da anni riscuote un enorme successo, è Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

All’interno dello studio di Cinecittà i partecipanti posso mettersi in gioco per trovare l’anima gemella. Alcuni sono convolati a nozze mentre altri hanno cercato di raggiungere la popolarità. Quest’ultimi hanno messo in dubbio l’autenticità del programma, ma a prescindere da ciò è costantemente seguito. Secondo fonti attendibili il pubblico avrà modo di vedere le nuove puntate dal 7 gennaio, ovvero dopo l’Epifania.

Ecco le anticipazioni

Le nuove puntate saranno sicuramente ricche di colpi di scena, dal momento che ci sarà la scelta di Giulio Raselli. Il tronista non ha iniziato il suo percorso nel migliore dei modi, dato che molti pensavano che si fosse accordato in segreto con Giulia D’Urso. Una serie di like su Instagram e una foto scattata quest’estate a Formentera hanno alimentato ancor di più i dubbi.

Giulio era deciso ad andare via, ma poi è stata confermata la sua innocenza con prove fattibili. Una volta risolta la questione si è focalizzato sia su Giulia che su Giovanna Abate. Se della prima non si fida, a causa di una serie di segnalazioni, con l’altra non riesce a reggere un confronto. Secondo la maggioranza non sarà Giovanna la scelta, però con ogni probabilità riceverà la proposta del trono dalla redazione di UeD.

Per quanto riguarda la nuova tronista, non sono mancate delle polemiche perché appartiene al mondo dello spettacolo. Si tratta di una giovane assistente di volo, iscritta a un’agenzia di moda e vincitrice di un concorso di bellezza. Il suo nome è Sara Shaimi, una 28enne originaria di Rieti. Nonostante la giovane età, ha le idee ben chiare sul suo futuro. Desidera avere accanto un uomo, con il quale condividere la sua quotidianità. Riuscirà nel suo intento?

Gemma senza Juan

Anche il Trovo Over riserverà tante novità ai telespettatori. Gemma Galgani non sta passando un bel momento con Juan Luis perché si sta mostrando sempre più ambiguo con i suoi comportamenti. Al termine dell’ultima puntata di venerdì scorso l’uomo l’ha lasciata in un fiume di lacrime dietro le quinte.

Purtroppo la dama torinese scoprirà che lui ha voluto corteggiarla per una scommessa fatta con amici. Questa notizia non farà altro che far cadere Gemma nella disperazione. Non a caso Tina Cipollari stavolta le ha offerto una spalla su cui piangere.