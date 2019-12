Mara Venier, l’abbraccio dopo il ricovero in ospedale: la grande paura per il marito Nicola [FOTO]

Mara Venier riabbraccia il consorte Nicola Carraro

Nonostante il periodo natalizio Mara Venier continua a lavorare in televisione. Infatti ogni settimana va in onda con lo storico rotocalco di Rai Uno, Domenica In ma anche col suo nuovo programma La porta dei sogni.

Ed a proposito di quest’ultimo, la seconda puntata va in onda di sabato. Ma nelle ultime ore la nota conduttrice veneziana ha fatto preoccupare moltissimo tutti coloro che la seguono sui social network per via dello stato di salute del marito Nicola Carraro. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

Nicola Carraro in ospedale per una congestione polmonare

Le ultime settimane non sono state per niente semplici per Mara Venier. Infatti durante l’ultima puntata di Domenica In la padrona di casa era molto agitata e nervosa per via delle condizioni di salute della sua dolce metà Nicola Carraro. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti la conduttrice veneziana ha rivelato ai follower che a causa di una malattia il marito è stato ricoverato in ospedale per ben quindici giorni.

Alla vigilia di Natale, però, la donna ha condiviso uno scatto che la ritrae abbracciata è sorridente al fianco del consorte. Quindi sembra proprio che quest’ultimo si sia ripreso. Sembra che l’ex produttore cinematografico era stato colpito da una congestione polmonare. Quindi dopo che l’uomo è tornato a casa la padrona di casa di Domenica In gli ha dedicato un messaggio su IG.

Il messaggio di Mara Venier per Nicola Carraro

Come accennato prima, Mara Venier ha utilizzato il suo profilo Instagram per dar sapere ai seguaci che il marito Nicola Carraro è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale. I follower erano molto preoccupati per lui ma ora possono tirare un sospiro di sollievo. La conduttrice di Domenica In oltre alla foto ha scritto la seguente didascalia:

“FINALMENTE SEI CON ME!”, AGGIUNGENDO GLI HASHTAG #GRAZIAMICI E #NONTILASCIOPIÙ”.

Il post in questione in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di likes e tanti commenti per augurargli buon Natale. Ecco lo scatto: