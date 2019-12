Erica Piamonte, mini vestito scatto bollente (FOTO)

“Un incanto”. Erica Piamonte, il vestito è mini e il risultato bollente

Erica Piamonte il suo profilo Instagram ha più di 1100 post e 12000 followers, un numero destinato ad aumentare tutto dopo la partecipazione al Grande Fratello vip.

Nel suo profilo instagram gli piace condividere i numerosi selfie, attimi riconducibili alla sua vita giornaliera e foto insieme a delle sue amiche. Senza mai smette mai di colpire. L’ultimo scatto è da levare il fiato e tutti si sono accorti di ciò, impossibile non notarlo.

I commenti sui post sempre più hot

Commenti fatti sotto lo scatto del profilo Instagram proprio uno viene da uno sfegatato dichiarato della Piamonte: “con queste foto non riesco a lavorare”, confessione dell’utente ‘sconcentrato’ difronte all’azzardato accavallamento della 31enne ex gieffina. Lo scatto, in effetti, è opera di distrazioni e alzamento di temperature. Seduta comoda su un divano stretta da un’aderente mini gonna, la Piamonte è ultra sexy. (Continua dopo la foto)

Indossa un paio di sandali maculati dal tacco vertiginoso, mini abito di colore verde bottiglia, il vestito sale molto sopra la coscia e si rischia di scoprire tanto di più. L’accavallarsi delle gambe esalta il fisico dell’ex gieffina.

Coinvolgente anche la foto in cui Erica si mostra in piedi. Vita e decolleté sottolineati dalla maglina sono impreziositi da 2 piccole ruches ai fianchi. Un follower, commenta con tono malizioso “Voglio essere il tuo fantino” altri ancora postano frasi come: “Meraviglia delle meraviglie”, “Sei un incanto”, “Pantera”.

Conosciamo un pò di più Erica Piamonte

Erica Piamonte ha trent’anni ed è stata una degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello16. Nasce il diciotto ottobre 1988 segno zodiacale Bilancia, è alta un metro e settanta centimetri e pesa circa sessanta kg.

Abita a Campi Bisenzio in provincia d Firenze. Si definisce una donna incompresa dove nessuna la capisce compresi i familiari e molto ribelli. Per questo motivo è entrata nella casa più spiata d’Italia. Durante i provini del Grande Fratello ha affermato di essere una donna libera e di non amare chi la comanda: “Non mi mettete una maestrina nella Casa, che mi iniziano a dire cosa devo fare, come lo devo fare, quando e dove”.