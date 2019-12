“E’ morto, lui era vero amore”: Romina Power in lutto, tragedia a Natale

Triste Natale per Romina Power

Un periodo molto doloroso, quello vissuto da Romina Power, segnato già dalla perdita della signora Jolanda. La cantante, infatti, era molto affezionata alla mamma di Al Bano e nonostante il suo piccolo problema di salute che non le ha permesso di essere presente ai funerali, non è mancato il lungo messaggio di cordoglio.

Romina utilizza moltissimo i social e proprio su Instagram lo scorso mese ha lanciato numerosi appelli per ritrovare la figlia Ylenia. Pochi giorni fa, invece, ha voluto per condividere con i suoi follower un lutto che l’ha toccata da vicino. E a tal riguardo, Romina Power scrive: “Lui era vero amore”.

Tragico lutto per Romina Power

Ancora un altro dolore per l’amatissima cantante italoamericana. Dopo il triste addio a mamma Jolanda, Romina Power ha dovuto salutare un uso caro amico. Proprio sul suo profilo Instagram, l’ex di Al Bano con un dolce messaggio ha ricordato Ram Dass, un uomo di 88 anni, scomparso di recente.

L’artista ha voluto condividere la notizia e il dolore con il suo pubblico, spiegando di aver conosciuto l’uomo scomparso alle Hawaii, durante un ritiro spirituale a cui aveva preso parte alcuni anni prima. “Lui era amore”, scrive Romina, con parole piene di amore e delicatezza.

“Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione”

Un Natale ‘particolare’ per la cantante

Un Natale davvero triste quello di Romina Power. Nel giro di pochi giorni, la cantante ha perso sia la sua ex suocera che un grande amico. Nonostante, il dolore e di sicuro la malinconia, la donna può contare di certo sull’affetto e la presenza dei suoi figli.

In particolar modo, quest’anno la famiglia Carrsi si è allargata grazie all’arrivo di Cassia Ylenia. Inoltre, come tutti gli appassionati sanno, subito dopo le feste, Romina insieme ad Al Bano sarà impegnata al Festival di Sanremo. La coppia sarà presente solo come ospite d’onore senza gareggiare, ma di sicuro non mancheranno emozioni e lacrime…