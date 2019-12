Ida e Riccardo, l’annuncio a Natale: la famiglia si allarga (foto)

Il Natale è iniziato bene per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia che da poco è uscita da Uomini e Donne sembra aver trovato la serenità. Infatti, come entrambi mostrano sui social, tutto sta procedendo a gonfie vele e proprio sul loro profilo Instagram hanno annunciato un piccolo dettaglio che ha fatto davvero piacere ai loro numerosi fan. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ida e Riccardo allargano la loro famiglia

Durante la giornata del 25 dicembre, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di passare insieme il Natale insieme ma allargando la loro famiglia. Sì perché oltre a Samuele, il figlio della donna sembra che anche Gemma Galgani ha deciso di stare insieme alla sua amica.

Dopo tutto quello che sta succedendo in questi mesi alla torinese con Juan Luis, Ida non si è sentita di lasciarla sola tanto da invitarla a trascorrere le festività con loro. Un gesto carino e sopratutto di grande generosità che oltre a far piacere alla Galgani ha riempito il cuore anche ai propri fan. Le due dame sono legate da un affetto profondo e sincero e proprio nel momento di bisogno si sono sempre supportate. (Continua dopo la foto)

Finalmente dopo tanti litigi e dopo tante incomprensioni, Ida e Riccardo hanno trovato il loro equilibrio. La coppia, nell’ultimo anno si era lasciata ma all’interno degli studi di Uomini e Donne ha deciso di iniziare un nuovo percorso insieme.

Durante questi mesi, però. non sono mai mancate frecciatine e paroline reciproche che hanno alimentando sia la curiosità del pubblico e la conferma dei loro sentimenti. Ad oggi, dopo la dichiarazione d’amore di Guarnieri tutto sembra risolto e tra i due è ritornato il sereno.

Dalle foto e dalle stories postate su IG, la Platano e il suo fidanzato sono sempre sorridenti e complici. Riccardo ha deciso di mettere la testa a posto e con un diamante le ha chiesto addirittura di sposarla. Per ora, Ida non si è sentita di diventare usa moglie ma chissà se il 2020 le farà cambiare idea….