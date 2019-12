Oroscopo Paolo Fox del 26 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 dicembre annuncia novità davvero succose. Il giorno di Santo Stefano sarà positivo per i nativi del Toro, invece, per le persone della Bilancia sarà sottotono. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 26 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Si avvicina un fine anno davvero interessante. In questi giorni, alcuni progetti di lavoro proseguiranno. Anche se sono 48 ore ricche di tensioni, a breve avrete un oroscopo positivo per quanto riguarda le questioni professionali.

Toro – Giornata positiva con tanti pianeti favorevoli, anche le stelle vogliono portarvi fortuna. Non vi piacciono le promesse fatte al vento, preferite i fatti. Per tale motivo preferite chiudere i rapporti con le persone che raccontano favole.

Gemelli – Superata l’opposizione della Luna, questa giornata va molto meglio. Le ultime due giornate sono state pesanti a livello fisico, ma il weekend sarà favorevole. Non tutti hanno trascorso un Natale felice e tranquillo, perciò è meglio trascorrere questo fine settimana con serenità.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Eliminate dalla vostra vita qualsiasi forma di malinconia. Anche le coppie longeve possono avere qualche perplessità. Questa è una giornata che richiede tanta pazienza, soprattutto per coloro che lavorano anche nei giorni di festa.

Leone – Per almeno 48 ore potrete parlare d’amore e risolvere un problema. Coloro che si sono sentiti traditi nel cuore sono costretti ad affrontare un vecchio problema d’amore. Ci vuole un po’ di coraggio in più.

Vergine – Questo giovedì è una giornata migliore rispetto alle ultime due. Adesso avete bisogno di recuperare. Giove, Saturno e Sole sono favorevoli, quindi il prossimo anno sarà davvero importante.

Previsioni di giovedì 26 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa è una giornata un po’ sottotono e si consiglia di fare le cose con calma. Con le persone del Leone e dello Scorpione potreste avere dei momenti di agitazione. Almeno fino a domani non dovrebbero esserci disagi eccessivi, ma potrebbero mettervi contro un familiare.

Scorpione – In questa giornata vi sentite nervosi. Da qualche tempo avete un umore ballerino. Se dovete fare richieste particolari, si consiglia di farle in queste 48 ore. Infatti, giovedì e venerdì sono le migliori giornate della settimana.

Sagittario – Questa seconda parte della settimana vi è favorevole. Nel weekend, la Luna favorirà l’amore e anche le grandi imprese. Se avete delle grandi idee, realizzatele! Potrebbero ottenere un grande successo nell’anno nuovo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Con una concentrazione di pianeti molto particolari, Giove, Saturno, Luna e Sole si possono fare grandi progetti. Anche se ogni tanto siete pessimisti o troppo razionali, non vi arrendete mai.

Acquario – In questo giovedì avete bisogno di vivere emozioni vere. Nella vostra vita capita spesso che un’amicizia diventi un amore, proprio perché desiderate rapportarvi con gli altri, soprattutto a livello mentale. Nell’anno nuovo, molti di voi confermeranno determinate cose, in amore e nella professione.

Pesci – Nei prossimi due giorni avrete bisogno di un po’ di serenità in più. Questo Natale lo avete trascorso con qualche pensiero di troppo o con la mancanza di qualche persona cara. Per fortuna, questa giornata di giovedì vi spinge ad agire. Sono 48 ore di recupero psico-fisico.