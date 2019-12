Aurora Ramazzotti si sfoga: “Li disprezzo. Che se ne vadano altrove”

Aurora Ramazzotti si sfoga sui social: ultimamente ha un problema a casa

Nata sotto una buona stella (quella dei genitori Eros e Michelle Hunziker), Aurora Ramazzotti vanta numerosi ammiratori. Tanto simpatica quanto carina, la giovane conduttrice si sta pian piano ritagliando uno spazio tutto suo nel mondo dello spettacolo. Mossi i primi passi davanti alla telecamera come mamma, la radio è poi diventata il suo habitat naturale, impegnata in ben due programmi.

Da ragazza al passo coi tempi è, inoltre, molto attiva sui social, in cui coltiva quotidianamente i rapporti con gli ammiratori su un po’ tutto quel che le capita, dalle piccole disavventure quotidiane alle notizie migliori, tipo quando ha raccontato la sorpresa organizzatale dal fidanzato per il suo compleanno. È notizia degli ultimi giorni lo sfogo di Aurora Ramazzotti su Instagram, su un ‘problema’ affrontato a casa.

Le virgolette alla parola problema non sono messe lì casualmente, tanto per. Semmai vi vogliamo subito tranquillizzare: anche lei si gode le feste ed è, nonostante tutto, radiosa. Attraverso la pagina personale ha condiviso un video mentre passeggiava lungo le strade di Milano, dove racconta di una piccola crisi nata nella sua abitazione.

Serenità in pericolo

Aurora Ramazzotti ha confidato che vicino ci sono parecchi supermercati. Da una parte un bene, perché le consente di avere alla portata tutto quanto le serve, in ogni momento. Tuttavia, non è tutto rose e fiori: c’è anche uno scotto da pagare.

Difatti, i centri commerciali costituiscono un punto di ritrovo per molti giovani del capoluogo lombardo, che si riuniscono sotto casa sua con delle casse giganti e ascoltano musica a tutto volume. Il suo problema è che non trova il coraggio di mandarli via, così talvolta si affaccia e li fissa dalla finestra.

L’altro giorno l’hanno vista e le hanno urlato contro. Prova disprezzo per loro, vorrebbe che andassero altrove. Un bello sfogo, insomma, anche se il tono piuttosto ironico e condito da irriverenti battute strappa un sorriso ai follower.