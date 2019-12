Vittorio Sgarbi si vendica: “Ti devono sparare, faccia di me**a”

Vittorio Sgarbi pubblica le minacce subite

Vittorio Sgarbi affossa gli hater. Lo scontro può cominciare. Negli ultimi giorni il celebre critico d’arte ha intrapreso una vera e propria guerra contro quegli odiatori seriali rei di assillarlo ogni giorno sui social network. Nemmeno durante le feste vogliono concedergli tregua, pertanto l’uomo intende prendere provvedimenti.

No, nessuna azione legale, almeno per ora. A differenza di altri personaggi pubblici, anziché sguinzagliare i legali preferisce occuparsene in prima persona. Del resto, la dialettica non gli ha mai fatto difetto, né tanto meno la forza di portare avanti le proprie idee.

La replica a chi gli vuole del male

Almeno parte della fama Vittorio Sgarbi la deve, infatti, alle scenate plateali negli studi televisivi. Basta toccargli il nervo scoperto e lui prontamente reagisce, quasi fosse una molla. Se cercate su YouTube troverete una miriade di video sulle scenate trash, l’ultima delle quali avuta con Vladimir Luxuria, durante il recente confronto a Live – Non è la d’Urso.

Ma torniamo a noi. Alla faida tra Vittorio Sgarbi e i leoni da tastiera, purtroppo sempre attivi in rete. Debellarli dal web pare, stando le condizioni attuali, una causa persa, anche perché recenti assoluzioni nei tribunali paiono conferire totale libertà di espressione, sebbene ciò significhi offendere un’altra persona.

Allora che fare? Sebbene non sia delle operazioni più facili, bisogna imparare a conviverci e, beh, il modo in cui Sgarbi ci convive è assolutamente uno spettacolo.

Vittorio Sgarbi parte al contrattacco

L’uomo sta mostrando negli ultimi giorni sui suoi profili social le peggiori minacce subite. Ma non finisce qui: ne ritrae pure il volto. Tipo di chi, da fine intellettuale, esprime un auspicio, cioè di vederlo prima o poi gambizzato, chiudendo con tanto di “faccia di merda”.

Insomma, è evidente il livello del discorso (suffragato da un palese errore ortografico). In aggiunta allo screenshot delle minacce, Vittorio Sgarbi allega pure alcuni scatti del nuovo amico e la scheda Facebook riassuntiva del suo percorso scolastico. A commento di un video sul procuratore di Catanzaro Gratteri, l’odiatore si augura che qualcuno gli spari. Un altro fenomeno della millantata democrazia del web, conclude.