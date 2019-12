Nicole Mazzocato querela Colloricchio: “Mi ha umiliata”, le scuse di lui

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio: le anticipazioni sull’intervista doppia a Rivelo

Puntate gli orologi. Stasera, alle ore 21.20 su Real Time, andrà in onda una nuova puntata di Rivelo, che sulla carta si prospetta assolutamente esplosiva. Merito dell’intervista doppia a Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio.

L’ex coppia, nata a favore di telecamera durante Uomini e Donne, chiarirà, una volta per tutte, le ragioni della sentitissima rottura e non mancheranno affatto le sorprese. Sebbene lo show debba ancora venire trasmesso, sono emerse le anticipazioni – riportate sul sempre ben informato Isa e Chia – di quanto racconteranno i ragazzi interpellati, separatamente, da Lorella Boccia.

Nessun tradimento

Nicole Mazzocato ha ripercorso il lieto percorso compiuto nel dating show, alla conquista del Colloricchio, ricordando quei momenti piacevolmente. Ma la modella ha fornito una spiegazione esaustiva sulla fine dopo quattro anni di passione travolgente.

Da parte sua non si è verificato alcun tradimento. Si sono trascinati in una relazione non serena. Più il tempo passava e più le cose precipitavano, finché erano completamente diventati: “apatici, tristi…”

Nicole Mazzocato e Fabio hanno così avuto un incontro risolutore, nel quale è venuta fuori l’amara verità: entrambi non erano più innamorati. Poi la ragazza, oggi felicemente fidanzata col collega Thomas Teffah, ha chiarito la querela sporta contro Fabio.

Ha adito alle vie legali per le sue dichiarazioni durante Survivientes poiché un uomo non dovrebbe usare certi termini nei confronti di una donna, nemmeno con gli amici al bar. Si è sentita davvero umiliata.

Fabio Colloricchio porge le sue scuse a Nicole Mazzocato

Reduce dalla partecipazione all’Isola dei Famosi iberica, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Violeta, Fabio ha preso parola su Nicole. Era preso da lei. La conosceva già prima di UeD, l’aveva invitata ad uscire e lei aveva declinato.

Quando l’ha vista scendere le scale è rimasto sorpreso, l’ha attaccata nel corso dell’intera esperienza perché sospettava che fosse lì per le telecamere. In merito ai commenti poco lusinghieri, il senso delle sue parole risiedeva nel definirla una ragazza fredda e sulla descrizione del loro rapporto, paragonato ad un inferno, ha chiesto scusa: è stato davvero brutto.