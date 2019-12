Luca Onestini e Ivana Mrazova presto genitori? Lui: “No, perché…”

Luca Onestini vuole dei figli da Ivana Mrazova? L’ex tronista di Uomini e Donne chiarisce la situazione

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora fidanzata e lui veniva dalla relazione con Soleil Sorge, finita male. Da lì in poi Ivana Mrazova e Luca Onestini non si sono praticamente più lasciati, nonostante le malelingue siano state subito pronte a spettegolare su una presunta crisi in atto dopo che la ragazza era tornata nella sua Repubblica Ceca, per sottoporsi ad un intervento.

In realtà, oggi come oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne vive un periodo meraviglioso insieme alla dolce metà. Entrambi appaiono innamorati persi e i fan stravedono nei loro confronti, tanto da lanciarsi in audaci sogni: presto saranno genitori? Senz’altro ci sperano perché consacrerebbero la love story.

Ma cosa ne pensano i diretti interessati? Sono altrettanto così ben predisposti a metter su famiglia? Luca Onestini soddisfa la curiosità degli ammiratori fra le pagine del settimanale Mio.

Ogni cosa a suo tempo

La verità? Meglio mettersi, almeno per il momento, l’anima in pace. L’avere figli esula dai progetti, in quanto: “è ancora un po’ presto”. Non intendono giocarci, Luca Onestini è una persona responsabile, altrettanto la fidanzata. Nella loro lucidità di giudizio prima occorre la stabilità sul piano economico, dopodiché potranno fare grossi piani.

A differenza del trend attuale, in cui anche le nozze costituiscono un vezzo, un modo di richiamare l’attenzione mediatica, Ivana e Luca professano valori sani. Lo precisa il fratello di Gianmarco Onestini nella stessa intervista al magazine. Per lui il matrimonio è una cerimonia unica, sacra, adesso invece – commenta, amareggiato – ci si sposa e si vende l’esclusiva ai giornali.

Luca Onestini: la sorpresa a Vieni da Me

In una delle recenti puntate di Vieni da Me, il conduttore radiofonico ha riservato una sorpresa alla amata. E pure in quella circostanza ha ribadito i propositi:la laurea innanzitutto, dunque discuteranno sul da farsi.

Il titolo di studio viene prima e poi – ha spiegato – lui e la Mrazova sono giovani, serve un po’ di pazienza, nonostante ne sia convinto: ha trovato la donna giusta.