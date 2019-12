Il Cantante Mascherato: i giudici di Milly Carlucci, uno arriva da Ballando

Emergono anticipazioni su chi formerà la giuria nel nuovo show Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato è uno dei programmi più interessanti previsti con il nuovo anno. Dopo aver stregato i telespettatori per anni grazie al suo Ballando con le Stelle (confermatissimo anche nel 2020), Milly Carlucci sarà la regina pure del venerdì sera.

La popolare conduttrice porterà infatti in Italia un format molto famoso oltre confine, previsto a partire dal prossimo 10 gennaio in prime time su Rai Uno. Sull’onda degli ottimi ascolti raccolti nel recente corso, la donna avrà modo di portare in scena uno spettacolo potenzialmente pazzesco, soprattutto perché si percepisce chiaramente il fattore novità.

Le 8 Maschere

Il format, attinto dal sudcoreano King of Masked Singer e poi trapiantato negli Stati Uniti con il nome The Masked Singer. Chiamerà in causa 8 personaggi famosi, che si esibiranno in esibizioni canore completamente celati dietro ad una maschera cosicché sia impossibile identificarli.

Le 8 Maschere pronte a darsi filo da torcere ne Il Cantante Mascherato sono state svelate dalla stessa Carlucci sui social. Nello specifico: l’Angelo, il Barboncino, il Coniglio, il Leone, il Mastino Napoletano, il Mostro, il Pavone e l’Unicorno.

Il Cantante Mascherato: le quattro campane

E a proposito di giudizi, chi formerà la commissione? Ovviamente personaggi ben noti nell’ambiente dello spettacolo, tra cui un giurato proprio a Ballando con le Stelle. Secondo quanto anticipa il sempre ben informato Tv Blog ci sarà infatti lo stilista Guillermo Mariotto. Solitamente impietoso con i concorrenti dello show danzereccio, rivelerà in questa occasione qualche suo lato nascosto?

Il secondo nome de Il Cantante Mascherato è un amatissimo presentatore, Flavio Insinna, campione di ascolti con il game show preserale L’Eredità; mentre per un parere tecnico ci sarà la cantante Patty Pravo.

Infine, probabilmente la sorpresa maggiore, completerà la giuria Ilenia Pastorelli, ex concorrente del Grande Fratello 12, consacratasi nel mondo cinematografico con il film d’esordio Lo chiamavano Jeeg Robot, ruolo per il quale ha conquistato il David di Donatello come miglior attrice protagonista. Naturalmente, incideranno anche le preferenze del pubblico e quelle espresse sui social.