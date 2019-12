Alessia Marcuzzi e il tradimento: “Anch’io ho più volte peccato. Ma poi…”

Alessia Marcuzzi ha ceduto più volte alla tentazione del tradimento, per poi prendere sempre una decisione

E per fortuna che la sua stella doveva eclissarsi… La carriera di Alessia Marcuzzi procede a gonfie vele, tra vecchie e nuove esperienze, tra Temptation Island Vip 2 (dove ha abbondantemente superato la prova) e L’Isola dei Famosi 2020.

I bassi ascolti rimediati nell’ultima edizione, falcidiati da un cast spento e lo scandalo Fogli sfuggito di mano, non hanno impedito a Cologno Monzese di investire nuovamente sul noto reality show in Honduras. Nel frattempo, la biondissima presentatrice si sta ancora godendo il successo ottenuto nel programma estivo TIV dove le coppie mettono alla prova i loro sentimenti.

Peccato confessato

Amore e tradimenti sono i temi trattati da Alessia Marcuzzi nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’ex compagna di Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, ed attualmente moglie dell’imprenditore nonché produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, si descrive come una persona molto istintiva, peculiarità dalle evidenti conseguenze pure nella sfera sentimentale.

“Confesso che ho peccato”, commenta Alessia Marcuzzi. È pure lei più volte caduta in tentazione, da donna passionale, istintiva, di pancia. Ma nel momento in cui ha tradito ha poi sempre lasciato il partner e si è legata a chi l’aveva fatta cedere.

I tradimenti non sembrano crearle grosse preoccupazioni, probabilmente a causa di una particolare considerazione sulla fedeltà. Quella fisica, come nel suo caso, diventa un valore per la coppia se la decisione avviene di comune accordo. Mentre è un oggettivo obbligo morale la fedeltà del cuore, la trasparenza e l’onestà.

Alessia Marcuzzi: il segreto di un amore duratore

Ora la vita sentimentale della presentatrice continua benissimo, affiancata dalla dolce metà. Qual è la ricetta di un amore duraturo, capace di resistere ad ogni intemperia? Forse, testimonia Alessia, è la leggerezza. In un rapporto d’amore Alessia Marcuzzi vorrebbe le mancasse sempre un po’ la terra sotto i piedi.

Quando non riesce a dare nulla per scontato. Quando le certezze non costituiscono mai una conquista, bensì una perenne ricerca. E, da ragazza anni Ottanta, magari le piace pensare che l’amore sia ancora farfalle allo stomaco, nodo alla gola e percorso a ostacoli.