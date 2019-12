Giulia Latini corre dal chirurgo: “Giudicatemi pure ipocrita e falsa”

Giulia Latini opta per la chirurgia estetica: l’annuncio ai fan

Giulia Latini è salita agli oneri delle cronache nel 2017, quando corteggiò per Uomini e Donne il tronista di allora Luca Onestini. Che, concluso un percorso burrascoso, le preferì la sua rivale in amore Soleil Sorge. Dalla scelta sono trascorsi oltre due anni e, in questo intervallo temporale, la Latini ha fatto fortuna da influencer.

Proprio nei confronti dei seguaci che la segue con dedizione da parecchio tempo pare sia rivolto lo sfogo, in riferimento ad un recente intervento subito, infatti anche lei ha ceduto al fascino del ritocchino. Via social ha comunicato di essere ricorsa alla mastoplastica additiva.

Mai lasciarsi influenzare

Alla decisione è giunta dopo che per almeno un anno in Giulia Latini le ronzava una vocina nella testa. Inizialmente evitava, dicendosi di non dover fare certe cose, non lo riteneva giusto perché altrimenti sarebbe poi diventata come tutte le altre. Finché, un po’ di tempo fa, ha incontrato un professionista in grado di ispirarle notevole fiducia.

Non appena si è accorta che le titubanze dipendevano dall’opinione altrui, ha preso coraggio. Non si è mai fatta influenzare da quando, 14enne, viveva in un ambiente molto particolare qual era l’accademia. E adesso, 25enne, lasciarsi influenzare da eventuali critiche o commenti è fuori discussione.

Giulia Latini consapevole dei possibili attacchi

A Giulia Latini non gliene importava nulla, anche perché, appena uscita dalla quella visita era talmente contente, che le sembrava quasi di fare un torto a sé stessa a togliersi quello sfizio. Lo sa, ai follower fa tanti discorsi e per questo la giudicheranno: “ipocrita e falsa”.

In realtà era solamente un suo pallino da parecchio tempo, fatto per sé, per stare meglio, per stare meglio dentro il proprio corpo e perché ha sia l’età sia la consapevolezza di potervi ricorrere serenamente. Era in paranoia perché si chiedeva come renderlo noto, se conveniva temporeggiare fino alla prossima estate. E invece è uscito allo scoperto perché chi la segue la apprezza per com’è ed ha fatto qualcosa in grado di renderla felice.