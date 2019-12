Rosa Perrotta: “Il sesso cambia dopo la gravidanza. Pietro in crisi”

Rosa Perrotta confessa le difficoltà nel ritrovare l’intimità di coppia col compagno Pietro Tartaglione dopo la nascita del loro primo figlio

Dal momento in cui hanno lasciato Uomini e Donne come una nuova coppia, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre apparsi complici, sulla stessa lunghezza d’onda, non per niente in diretta televisiva l’ex tronista ha presentato la proposta di matrimonio all’amata, mentre lei concorreva all’Isola dei Famosi.

Da lì a poco i due hanno anche dichiarato, radiosi, di aspettare il primo figlio, nato il 25 luglio scorso. Contattata da Chi, Rosa Perrotta ha raccontato le emozioni provate nella sua vita e nel suo rapporto con Pietro.

Pronti via e la passata corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha fornito spiegazioni sul perché abbiano posticipato le nozze. Secondo i piani iniziali si sarebbe dovuti unire in matrimonio lo scorso ottobre. Ma ha preferito rinviare perché non se la sentiva di affrontare la cerimonia da neomamma.

Fosse per la dolce metà si sposerebbe domani. Con calma faranno tutto. E poi vorrebbe che suo figlio Domenico portasse le fedi all’altare. La nascita di ‘Dodo’, come lei l’ha affettuosamente ribattezzato, ha spazzato via ogni traccia della vecchia lei. Ora Rosa Perrotta si sente una donna con una consapevolezza diversa.

Alla stregua di una suora

L’arrivo del piccolo ha riordinato il suo equilibrio e influito sull’intimità di coppia: “Oggi mi sento una suora”. Il compagno non l’ha sfiorata per mesi, pure una semplice carezza le faceva perdere le staffe. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio incredibile, tuttavia al momento non intende reputarla una patologia. Tartaglione lo accusa, all’inizio sospettava fossero in crisi, ma in realtà è quasi che il suo corpo appartenesse solamente al primogenito.

Rosa Perrotta non ha messo da parte la gelosia

Passato il Natale con i suoi nonni, la Perrotta spera di festeggiare Capodanno solamente insieme a Pietro. Le dinamiche cambiano. Devono recuperare ciò che hanno perso.

Innanzitutto, essere nuovamente donna, compagna, moglie e non esclusivamente madre. Del suo futuro sposo ha mantenuto la gelosia. È un santo: un bravo partner, un bravo padre, ma appena nota qualcuna fare la ‘sciocchina’ perde la brocca. Meglio non stuzzicarla.