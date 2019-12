Mahmood, sbuca una foto intima: l’intervento del cantante

Mahmood, in rete è spuntata fuori un’immagine intima, spacciato come quello dell’artista: è davvero così? L’interprete di Soldi si sbilancia attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram

Al calar della notte, su Twitter qualcuno ha postato alcuni giorni fa uno scatto hot, molto stuzzicante per gli amanti del genere, asserendo che si trattava dello ‘spicchio di pesca’ di Mahmood. Il cantante, esploso durante l’ultimo Sanremo, gode di parecchi ammiratori, sul piano professionale ma anche estetico.

Sarà a causa dei tratti chiaramente esotici (italiano e cresciuto nella città di Milano, possiede però origini marocchini) o il classico fascino che permea tutti gli artisti. Chissà. Indipendentemente dalla spiegazione, certamente piace tantissimo, e le reazioni all’ultima foto suffragano un dato di fatto.

Subito in cima alle tendenza di Twitter

Pubblicata da alcuni profili e da alcuni account fan dell’Eurovision Song Contest, prestigiosa kermesse europea a cui Mahmood ha partecipato dopo il successo nella Città dei Fiori con il brano-tormentone Soldi, gli utenti hanno reso in tempo virale l’omonimo hashtag. Il nome del cantante è balzato prima nella graduatoria delle tendenze, totalizzando ben 5mila tweet, più di quanto totalizzino intere trasmissioni televisive.

Mahmood fa leva sull’ironia e dice la sua

I sostenitori del giovane si sono divisi in due schieramenti. Da una parte c’è chi festeggia l’uscita dell’immagine qui sotto riportata, dall’altra chi ne condanna la diffusione perché rappresenta pur sempre uno scatto intimo.

La popolarità giustifica un comportamento simile oppure si è andato oltre il consentito? Beh, il tema tiene ancora parecchio banco nei meandri del web e, a distanza di poche ore da quando la fotografia è sbucato on line, è intervenuto Mahmood in persona. E, anche se sotto sembianze ironiche, il messaggio arriva forte.

In una Instagram Stories dà una garanzia ai fan: quello ritratto non è lui, sarebbe infatti migliore. E comunque la gente sta male, conclude. Tentativo di depistaggio oppure dice semplicemente la verità? Il dubbio resta e qualcuno, con altrettanto spirito, gli porge una richiesta: di abbassarsi i pantaloni, solo così spazzerà via le perplessità.