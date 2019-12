Caterina Balivo ha litigato con un’altra conduttrice: la confessione

Caterina Balivo: nella puntata di Vieni da Me mandata in onda su Rai Uno lunedì 23 dicembre la conduttrice napoletana ha rivelato di aver litigato in passato con una conduttrice

Immancabile, anche sotto le feste di Natale, lunedì 23 dicembre è andato in onda su Rai Uno un nuovo appuntamento con Vieni da Me. Il contenitore pomeridiano conquista proseliti, guidato sempre con schiettezza da Caterina Balivo, ormai volto affermato sul piccolo schermo.

Sin dai primi impegni ha sempre mostrato una lingua bella affilata: sa assolutamente come farsi rispettare! E se ne trovi un’altra del suo calibro una litigata o comunque un battibecco sorge pressoché naturale.

La confessione agli ospiti di giornata Ficarra e Picone

Nella puntata di inizio settimana Caterina Balivo ha rilasciato una confessione in diretta, riguardante lo scontro in passato con un’altra bellissima presentatrice. Mentre discuteva insieme al duo comico Ficarra e Picone, attualmente in giro nelle varie trasmissioni tivù per presentare il loro nuovo film Il primo Natale, la napoletana ha rilasciato una confessione, sul casting di Striscia la Notizia.

In quel casting, la donna ha incontrato pure Elena Santarelli e proprio tra loro sembra siano volati stracci. La ragione? Temeva di non essere presa in considerazione a causa dell’altezza della rivale. In realtà il casting è andato male per ambedue, nessuna è stata infatti scelta dai reclutatori del tg satirico di Antonio Ricci.

Caterina Balivo: tra i due litiganti il terzo gode

Mentre discuteva in studio insieme ai conduttori del noto programma Mediaset, la donna ha fatto un’ammissione: una volta sostenne un provino, interessati a lavorare in qualità di velina. Purtroppo – ha aggiunto Caterina Balivo – non l’hanno ovviamente ingaggiata. Si trovava in compagnia dell’attuale opinione di Italia Sì e ricorda pure una cosa strana.

Litigarono, sul serio. Le rimbrottò di essere troppo alta, non intendeva tenere il provino con lei altrimenti non l’avrebbero messa in squadra. Alla fine dei conti non hanno scelto nessuna delle due pretendenti. In un certo senso, hanno così risolto il diverbio. Ormai dell’episodio Caterina ne parla tranquillamente, d’altronde oggi coltivano un ottimo rapporto e la Santarelli è stata pure ospite a Detto Fatto.