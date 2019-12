Sara Tommasi cambia professione: ma l’Isola dei Famosi la tenta ancora

Sara Tommasi intraprende una carriera inedita. Eppure, la massima aspirazione rimane lo spettacolo

Sara Tommasi volta pagina e inizia una nuova vita. Coinvolta negli ultimi anni in un brutto giro, l’ex letterina di Quelli che… il Calcio è stata ospite di Barbara d’Urso per un’intensa intervista a Live – Non è la d’Urso, dove ha rievocato il passato da tossicodipendente e i danni riportati.

Ora, grazie al supporto medico e soprattutto familiare, Sara Tommasi pare abbia riportato la sua vita sui giusti binari. Forse anche per merito del lavoro in una panetteria aperta a Terni qualche settimane fa, nella cui inaugurazione avrebbe professato parola. L’esercizio in questione, che sull’insegna porta il nome di Le forme del grano, è sito proprio nel centro della città natale della showgirl. Così la ragazza potrà applicare la laurea in Economia conseguita alla Bocconi.

Il sacro fuoco della passione è ancora acceso

In merito, la ragazza ha rivelato di amare parecchio questa nuova professione ed è felice di tenersi impegnata ogni giorno. Eppure, se lo augura sempre di venire richiamate in tv, il suo lavoro e più grande amore. Dunque, pur tentando di imboccare un altro sentiero, Sara Tommasi coltiva ancora il sogno.

Del resto è finita coinvolta in una spirale negativa proprio nel suo periodo d’oro. E sente dunque di rivendicare il posto ingiustamente sottrattogli. In occasione dell’apertura della panetteria, la Tommasi ha confessati di puntare principalmente ai reality, in particolare ai noti format Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Sara Tommasi brama una seconda occasione

Non le dispiacerebbe né l’ingresso nella Casa né lo sbarco in Honduras, come accaduto nel 2006, quando terminò la corsa al quarto posto. Si candida ufficialmente per la prossima edizione, e in tal caso desidererebbe centrare il colpo grosso. Soprattutto per sé stessa, come rivalsa personale.

L’autocandidatura verrà magari presa in considerazione, dato un presupposto. Nello show di Alessia Marcuzzi già più di un personaggio è tornato ripetutamente. È capitato ad esempio con Valeria Marini, Claudia Galanti, Massimo Ceccherini e molti altri. E peraltro la Tommasi avrebbe da raccontare una storia di redenzione, sempre di grande impatto sugli spettatori.