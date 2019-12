Stefano Laudoni e Giorgia Crivello: l’annuncio che tutti sognavano

Stefano Laudoni molla gli ormeggi e fa una clamorosa proposta di matrimonio alla compagna Giorgia Crivello: la risposta della modella e la reazione dei presenti

Risale a parecchi anni fa il primo incontro di Stefano Laudoni col pubblico. Com’è risaputo, il cestista è stato il fidanzato di Valentina Vignali, insieme al quale ha portato avanti una relazione lunga quasi 6 anni. Dopo la fine del rapporto, dettata dai continui tradimenti di lui, lo sportivo ha ritrovato la felicità accanto a Giorgia Crivello.

Fin dal primo istante i due sono apparsi sui social innamorati, complici ed in armonia, lasciando intendere che le tutto stesse andando benissimo. Ora, senza alcun segnale premonitore, la svolta improvvisa. Poc’anzi, infatti, Stefano Laudoni ha chiesto a Giorgia di diventarne la moglie, ricevendo il tanto agognato sì. Dunque, la coppia convolerà all’altare e già freme la curiosità sul fatidico giorno.

Non c’è il benché minimo dubbio

Nella precedente relazione sentimentale insieme all’ex concorrente del Grande Fratello 16, Stefano ingaggiò furenti botta e risposta sia durante il reality sia via social. Eppure, la fine tormentata costituirebbe ora appena un pallino ricordo, vista l’incredibile sorpresa.

Fin dal primo momento Stefano Laudoni non si è creato il benché minimo problema nello scoprire le carte, mostrandosi in rete e vivendo in modo totalizzante la storia. Che, a dispetto della breve longevità, il giocatore ha capito di voler spendere con la modella il resto della vita. Durante le ultime ore si è infatti buttato in una bellissima e romantica proposta di matrimonio, mandando gli utenti in estasi.

Stefano Laudoni: troncato con Valentina Vignali, coltiva grossi piani

Il momento è stato, ovviamente, condiviso sui social, e nei filmati si vede Stefano esprimere appieno i sentimenti provati, davanti agli amici, durante una serata in un locale. Successivamente al toccante discorso, nel quale era palpabile l’affetto provato, si è messo in ginocchio ed ha chiesto la mano alla dolce metà.

La ragazza, tra l’incredulità e l’emozione, ha accettato di unirsi nel sacro vincolo e i festeggiamenti sono così partiti. Nelle prossime settimane inizieranno, pertanto, i preparativi del grande giorno, forse previsto per il 2020.