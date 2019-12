Miley Cyrus, stoccatina a Liam Hemsworth? Battuta sul matrimonio

Miley Cyrus ribatte al desiderio di un artista, che la vorrebbe sposare: la risposta sibillina ha tutta l’aria di una frecciatina all’ex marito Liam Hemsworth

Solamente lo scorso anno Liam Hemsworth e Miley Cyrus, con una cerimonia privata e segreta, celebravano il matrimonio, dopo un fidanzamento lungo 10 anni. Naturalmente i fan manifestavano felicità, che hanno sempre visto di buon occhio la coppia.

Eppure, come un fulmine a ciel sereno, lo scorso agosto i due divi americani hanno comunicato la rottura, lasciando gli utenti sconvolti. Fin dal primo minuto la cantante ha ripreso in mano la propria vita, e adesso pure l’attore australiano avrebbe riscoperto l’amore. Intanto, Miley Cyrus ironizza sulle nozze, attraverso una battuta immediatamente diventata virale sui social.

La pop star si è rimessa subito in carreggiata

In un primo momento la pop star aveva frequentato per qualche settimana la blogger Kaitlynn Carter, rimpiazzata nel cuore dal collega Cody Simpson. Nonostante le voci sparse in giro su un presunto tradimento del ragazzo, Miley e Cody stanno ancora insieme. Contemporaneamente Hemsworth, presosi una pausa di riflessione, ha incontrato Maddison Brown, senza tuttavia ottenere i risvolti sperati.

Oggi il fratello del più famoso interprete Chris vede la modella Gabriella Brooks e tutto sembrerebbe andare a gonfie vele. Insomma, abbandonate ogni speranza o voi che entrate, se auspicavate un ritorno di fiamma.

Miley Cyrus risponde per le rime al desiderio di un artista: che abbia dimenticato Liam e intenda scherzarci su?

Ad attestarlo è proprio l’ex star Disney, ironicamente intervenuta sulla passata unione. Ma partiamo dal principio, dalla battuta dell’artista Matty Mo, il quale ha rivelato uno dei suoi sogni da realizzare del 2020: condurre all’altare la Cyrus. Quindi, la fu Hannah Montana replica in modo sarcastico.

“Probabilmente non durerebbe a lungo”, avvisa Miley Cyrus. Ma vale sempre la pena provare per evitare qualsivoglia rimpianto. Che abbia colto l’occasione per lanciare una frecciatina a Liam Hemsworth? Arriverà la replica? Finora nessuna delle parti ha rilasciato commenti sulla separazione. Le uniche notizie ufficiali sono infatti pervenute da fonti vicine (parenti o manager), ma mai dalle parti coinvolte.