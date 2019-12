Dopo Nadia Toffa, l’addio di un’altra iena: l’annuncio su Instagram lascia i fan attoniti [FOTO]

Le Iene Show tornano nel 2020

Domenica scorsa su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata del 2019 de Le Iene Show. Il programma di Neri Parenti in questo anno molto difficile ha perso uno dei pilastri del programma Mediaset, ovvero la compianta Nadia Toffa. Ora, però, attraverso dei messaggi strani, i telespettatori potrebbero perdere un altro pezzo da novanta della trasmissione. Di chi si tratta e per quale motivo?

Giulio Golia lascia Le Iene Show?

Il 2019 per Le Iene è stato un anno pesantissimo perché ha dovuto dire addio a Nadia Toffa che per lungo tempo, grazie alla sua divisa da iena, si è battuta contro delle ingiustizie nel nostro Paese. Uno dei colleghi che l’hanno supportata maggiormente è Giulio Golia che, oltre a lavorare insieme erano legati da uno stretto rapporto d’amicizia.

Dopo la morte della giornalista bresciana l’uomo, attraverso il suo account IG, ha condiviso molti scatti che li ritraggono insieme. E a proposito di social, qualche ora fa il conduttore ed inviato ha fatto preoccupare moltissimo tutti i suoi follower. Infatti, dopo l’ultima puntata sul profilo IG di Golia è apparsa una foto che lo mostra vestito di nero, camicia bianca e cravatta, accompagnata da uno strano messaggio:

“PER UN POCHINO LASCERÒ A CASA LA MIA SECONDA PELLE, LA DIVISA DA IENE, CHE ORAMAI MI ACCOMPAGNA DA PIÙ DI 20 ANNI”.

Giulio Golia chiarisce il fraintendimento

Il messaggio di Giulio Golia ha fatto precipitare tutti i suoi seguaci su Instagram per capirne di più. Per caso il conduttore ha deciso di lasciare Le Iene Show e dedicarsi ad altro? In poche ore sui social è accaduto di tutto, quindi il diretto interessato rendendosi conto che il suo annuncio è stato equivocato ha deciso di postarne un altro. Infatti nella seconda immagine si vede Golia vestito da Babbo Natale nella redazione del programma di Neri Parenti scrivendo queste parole:

“Non pensavo di creare tutto questo caos, era solo un modo per dire Auguri ,ci vediamo tra un po’, forse vestito così faccio meno casini.

Grazie sempre per l’affetto che mi dimostrate #auguri #buonnatale #feliznavidad #😘 @redazioneiene”.

