‘Ci ho provato con Barbara D’Urso…’: noto attore conduttore Mediaset svuota il sacco [FOTO]

Paolo Ruffini intervistato da Le Iene Show

Dopo anni d’assenza, a gennaio 2020 in prima serata su Italia 1 prende il via la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Dopo varie candidature, a condurre il programma trash di casa Mediaset sarà una coppia inedita composta da Paolo Ruffini e la giunonica Francesca Cipriani.

Il noto attore e conduttore toscano di recente ha rilasciato un’intervista a Le Iene Show parlando oltre alla sua nuova avventura televisiva ma anche chi lo attrae di più menzionando Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)

Paolo Ruffini ci ha provato con Barbara D’Urso

Ebbene sì, dal 7 gennaio 2020 Paolo Ruffini sarà alla guida de La Pupa e il Secchione. Per questa ragione le canaglie delle iene hanno deciso di intervistarlo a modo loro. Al noto attore toscano è stato chiesto chi gli fa più sesso nel mondo dello spettacolo. A quel punto il diretto interessato ha risposto così:

“A Francesca Cipriani è difficile guardare negli occhi. Preferisco Giulia de Lellis a Chiara Ferragni e ha qualche debolezza per le spalle di Federica Pellegrini”.

Poi la confessione che ha lasciato tutti senza parole:

“Ci ho provato con Barbara D’Urso. Non credo, sono troppo vecchio per lei!”.

Poi quando gli hanno domandato perché guardare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione il conduttore ha detto:

“È una grande occasione per divertirsi con delle persone e non su delle persone. E sarà un successo!”.

Barbara D’Urso passa le feste natalizie con i figli Gianmauro ed Emanuele Berardi

Barbara D’Urso ha festeggiato il Santo Natale in compagnia dei suoi figli Gianmauro ed Emanuele Berardi, avuti dall’ex compagno, il produttore cinematografico Mauro.

La conduttrice napoletana, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, non posta foto ufficiali della serata, ma solamente uno scatto di tre mani che si intrecciano. Per il momento i tre si trovano nella magnifica Madrid. L’hashtag a corredo dell’immagine in questione è #riservatezza.