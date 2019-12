Erica Piamonte, Alessandro Di Cicco il nuovo fidanzato?

Erica Piamonte secondo le indiscrezioni avrebbe finalmente dimenticato Taylor Mega grazie a Alessandro Di Cicco

Sono passati pochissimi mesi dal termine della love story tra Erica Piamonte e Taylor Mega. La nota influencer ha poi intrapreso una nuova storia con Giorgia Caldarulo, finita anche questa nel giro di poche settimane. Dopo la fine di questa storia sembrava che ci fosse stato un riavvicinamento in corso tra Erica e Taylor. Ma in realtà cose non sono andate esattamente così.

Ormai da diverso tempo mancano sui rispettivi social di Instagram da entrambe le parti foto e video che li vedono insieme come nel passato recente. Se con la bionda Mega è tutto finito, per la Piamonte potrebbe esserci qualcun’altro nel suo cuore.

Questa volta non parliamo di una donna, ma di un uomo visto che, come ci mostra il portale Isa e Chia, l’ex concorrente del Grande Fratello ha cominciato a postare le prime immagini assieme a quello che sembra essere a tutti gli effetti una nuova fiamma.

Erica Piamone, Alessandro sarà il suo nuovo fidanzato?

Il ragazzo di nome Alessandro sembra essere parecchio vicino ad Erica Piamonte. Cerchiamo meglio di capire chi sia Alessandro Di Cicco, parliamo di un ragazzo che per mestiere fa il fotografo, occhi scuri e moro, sembra che sia riuscito a conquistare il cuore della favolosa Erica Piamone, anche se l’ex concorrente del grande fratello non voglia sbilanciarsi o fare dichiarazioni in merito.

In attesa di conferme o smentite

Al momento non esistono conferme o indizi particolari o se vogliamo palesi da parte della protagonista di questa presunta storia d’amore, con il giovane fotografo Alessandro Di Cicco. I fan e non solo sono in attesa di sue eventuali conferme, quello che è sicuro è che le due donne Taylor e Erica non esita più alcuna possibilità di poter tornare insieme.

Le strade delle due donne sembrano aver preso direzioni opposte. Quella rimasta tra loro può essere solo una semplice e bella amicizia. le attenzioni della gieffina Erica Piamonte a quanto sembra sono ora tutti rivolti nei confronti del giovane fotografo Alessandro Di Cicco!