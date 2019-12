Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposi: “Ha detto sì”

Un Natale unico ed indimenticabile, quello appena trascorso da Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Il campione di nuoto e la nota showgirl, infatti, hanno annunciato di voler al più presto convolare a nozze.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposi

Delle foto sui social eloquenti, quelle pubblicate da Giorgia Palmas e Filippo Magnini nel giorno di Natale. Entrambi, infatti, hanno pubblicato una foto dove si vede la coppia abbracciata davanti all’albero di Natale. A corredo della foto, sul profilo social del nuotatore una scritta eloquente in inglese “She said… YES”, ovvero “Ha detto sì”. (Continua dopo il post)

Dal suo canto Giorgia Palmas ha descritto la propria emozione affermando di trovare difficoltà ad utilizzare le parole giuste per descrivere la felicità provata. Una storia d’amore che va avanti da oltre un anno e mezzo e che il campione di nuoto ha deciso di coronare con una proposta di matrimonio. Dopo la storia con Federica Pellegrini, infatti, Filippo Magnini ha voltato definitivamente pagina e ora è pronto a compiere il grande passo con la bellissima Giorgia Palmas.

D’altronde già qualche settimana fa, nel corso di un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele, a Storie Italiane, Magnini aveva ammesso che prima o poi l’avrebbe sposata. Per il nuotatore, infatti, il matrimonio è un valore importante e attendeva solo la persona giusta che, appunto, è la Palmas.

La storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Dopo Natale la coppia volerà a Dubai per trascorrere Capodanno al caldo e chissà se nel frattempo inizieranno ad organizzare le proprie nozze. Di sicuro il loro amore prosegue a gonfie vele. Una storia nata dopo aver messo alle spalle due relazioni storiche. Magnini, infatti, aveva appena concluso con Federica Pellegrini, mentre l’ex velina aveva da un po’ di tempo detto addio all’inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti.

A fare il primo passo Magnini che, come da lui stesso raccontato, aveva chiesto informazioni su Giorgia Palmas ad alcuni amici in comune per sondare il terreno. I loro primi incontri sono avvenuti con delle cene con amici, per poi finalmente decidere di fidanzarsi. A suggellare la loro unione? Una torta. Per il compleanno dell’ex velina, infatti, Magnini ha deciso di non farle un regalo materiale, bensì farle una torta.