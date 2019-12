Gemma Galgani al veleno contro Juan Luis, la dama di Uomini e Donne si consola con un’altra persona

Gemma Galgani si incontra con Ida Platano

Ebbene sì, Gemma Galgani e Ida Platano si sono viste anche nel giorno del Santo Natale. Le due protagoniste del Trono over di Uomini e Donne sono state insieme per farsi gli auguri e scambiarsi dei regali.

Su Instagram, infatti si vede la compagna di Riccardo Guarnieri cercare di mettere un bracciale al polso sella dama torinese. Un segno di affetto che attesta ancora una volta la forte amicizia che continua da anni. Inoltre la piemontese si è recata nella stazione della sua città per leggere i bigliettini appesi nell’albero di Natale.

“Tutti gli anni vengo a vedere le letterine e le leggo. C’è una storia bellissima che voglio farvi vedere perché qui c’è una scritta che qualsiasi donna vorrebbe sentirsi dire”,

ha scritto Gemma Galgani sul suo profilo Instagram. La frase in questione è effettivamente bella perché parla di un ragazzo che si innamora di una coetanea:

“Caro Babbo Natale, ti scrivo perché ho visto la foto di questa ragazza… e Babbo, pensi sia possibile innamorarsi dei suoi occhi? You know what to do!”.

Tali parole sembrano proprio una vera e propria frecciatina velenosa a Juan Luis Ciano. Infatti tra i due protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne le cose non stanno andando bene. Ricordiamo, infatti, che nell’ultima puntata del 2019 il cavaliere napoletano è andato via dallo studio.

Come ca tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano?

Per il momento non sappiamo cosa accadrà tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La cosa certa, però, che le ultime informazioni sulla dama e cavaliere del Trono over sono negative. Il dentista è stato accusato da Armando Incarnato di fare una corte serrata a sua sorella Tina.

Successivamente è spuntata la vicenda serate sollevata dall’opinionista Gianni Sperti. Inoltre sembra che Ciano non provi molta attrazione per Gems che ha fatto emergere il problema più di una volta in trasmissione. La prossima registrazione del parterre senior di Uomini e Donne sarà di sicuro molto infuocata. Infatti negli ultimi giorni Juan Luis è stato bersaglio facile del popolo del web.