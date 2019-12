Miriana Trevisan preoccupata: ecco cosa è successo a Pago e al loro figlio Nicola [FOTO]

Natale in famiglia per Pago

Tra circa due settimane Pago entrerà nella casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4. Per questo motivo il cantante ha trascorso il Santo Natale insieme alla sua famiglia in Sardegna. Con lui era presente anche il figlioletto Nicola, nato dal matrimonio naufragato con Miriana Trevisan.

E proprio quest’ultima si è preso un piccolo spavento dove aver salutato il bambino. Per quale ragione? La soubrette ha cercato più volte di contattare l’ex marito durante la loro traversata in traghetto senza riuscirci. Inoltre anche il maltempo ha fatto aumentare la preoccupazione alla donna, ma per fortuna tutto è andato bene.

Grande preoccupazione per Miriana Trevisan: ecco il motivo

“È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”,

ha scritto Miriana Trevisan sul suo profilo Instagram. Quindi l’ex valletta di Mike Bongiorno ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver visto le Stories di Pago insieme al figlio Nicola. I due erano sorridenti e felici sul traghetto che qualche giorno fa li ha portati in Sardegna per trascorrere il Natale in famiglia.

Sembra che il mancato contatto tra i due ex coniugi stato causato dal brutto tempo, come si vede da quanto scritto sul social dall’ex partecipante di Temptation Island Vip 2. L’uomo ha detto di aver assistito ad una faticosa traversata insieme al figlio per raggiungere l’isola:

“In viaggio con papà ❤️….ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari 😩… Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30 😱…ma a noi non frega niente … ‘C’è di peggio’, dice Nicola , ed ha ragione, già lo sa… A noi ci basta stare insieme. Natale arrivimaoooo!”. (Continua dopo il post)

Pago e Miriana Trevisan: nessun ritorno di fiamma

Nelle ultime settimane si è parlato molto sulla vita privata di Pago dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2. Ricordiamo, infatti, che nel reality delle tentazioni è naufragata la sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu.

Da qui si sono diffuse a macchia d’olio le notizie di gossip che lo volevano di nuovo insieme all’ex moglie Miriana Trevisan. Tuttavia, i due ex coniugi, anche se sono in ottimi rapporti di stima e affetto, hanno affermato più volte che la loro relazione sentimentale no avrà una seconda change. Quindi nessun ritorno di fiamma tra il cantautore sardo e la soubrette.