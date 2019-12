Ascolti tv 26 dicembre: Michelle Hunziker crolla contro Cenerentola, Gerry Scotti nel baratro

Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 25 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la quarta puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e con la partecipazione straordinaria di J-Ax. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Cenerentola. Occhio anche agli ascolti del preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di giovedì 26 dicembre 2019

Su Rai 1 Cenerentola ha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 20.1% di share. Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.143.000 spettatori pari al 12% di share. Rai 2 Ratatouille ha interessato 1.657.000 spettatori pari al 7.5% di share. Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha catturato l’attenzione di 845.000 spettatori (4%).

Rai 3 La Soffiatrice di Vetro ha raccolto davanti al video 1.513.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Rete 4 Non è Natale senza Panettone totalizza un a.m. di 1.236.000 spettatori con il 5.9% di share. La7 Gazzetta Sports – Awards 2019 ha registrato 394.000 spettatori con uno share dell’1.9%. TV8 Un Natale coi fiocchi ha segnato il 2.1% con 464.000 spettatori mentre sul Nove Michelangelo – Vita di un Genio ha catturato l’attenzione di 342.000 spettatori (1.7%).

Gli ascolti dell’access prime time di giovedì 26 dicembre 2019

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.122.000 spettatori con il 22.9%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.598.000 spettatori con uno share del 16%. Rai 2 Tg2 Post segna il 4.3% con 981.000 spettatori. Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.111.000 spettatori con il 5.1%. Rai 3 Non ho l’Età ha appassionato 1.276.000 spettatori pari al 6% e Un Posto al Sole 1.460.000 (6.6%).

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.083.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.082.000 (4.8%) nella seconda, mentre La7 Uozzap! Collection ha interessato 648.000 spettatori (3%). TV8 4 Ristoranti piace a 474.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 404.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.087.000 spettatori (18.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.490.000 spettatori (23.7%). Invece su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 2.735.000 spettatori con il 14.7% di share (presentazione 1.686.000 con il 10.2% di share).