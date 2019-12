Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 dicembre è pronto ad aggiornarvi sulla vostra situazione astrologica. Giornata sottotono per i nativi dell’Ariete e della Bilancia. Pausa di riflessione per le persone del Leone. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 27 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata sottotono, ma il weekend sarà a vostro vantaggio. Se avete avuto qualche problema di recente, ora avete il via libera per recuperare. In amore, ad alcuni torna la voglia di amare. È molto probabile che il vostro partner si trovi in un’altra città o che state vivendo una situazione complicata. Tutto sommato, non vi dispiace perché la vostra passione diventa infuocata quando dovete conquistare qualcosa.

Toro – Questa giornata inizia bene ma in serata potreste avere un calo fisico. È probabile che nel weekend avrete voglia di stare lontano da tutti. Il tema della famiglia e casa è sempre al centro dell’attenzione: chi deve mettere sistemare una questione immobiliare e chi quella economica. Per fortuna, il 2020 sarà un anno pieno di soluzioni e di importanti tagli.

Gemelli – Questo venerdì è una giornata di recupero. Nei giorni scorsi c’è chi ha sofferto e chi ha discusso. Insomma, molti hanno vissuto dei contrasti ma, per fortuna, in questo weekend le stelle saranno generose anche per l’amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata vi sentite fuori gioco a causa dell’opposizione della Luna. Anche Giove e Saturno sono contro il vostro segno. A fine anno, potreste credere di aver chiuso alcune questioni lasciate a metà oppure avrete un senso di precarietà che riguarda il lavoro. Forse perché siete nuovi del mestiere oppure non avete trovato il modo giusto per andare avanti.

Leone – In questo venerdì cercherete di risolvere alcuni problemi, anche se sarà un’impresa piuttosto ardua. In serata, potreste sentirvi molto affaticati perché ultimamente avete lavorato troppo e ora dovete recuperare. Il fine settimana sarà dedicato alla riflessione.

Vergine – In questa giornata avete voglia di dire tutto ciò che vi passa per la testa. Questo potrebbe sollevare un polverone ma, per ora, la cosa più importante per voi è mettere le cose in chiaro, sia nella vostra vita e sia nei rapporti. È un momento ricreativo, molto utile per realizzare progetti per il vostro futuro.

Previsioni di venerdì 27 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa è una giornata sottotono, ma nel fine settimana c’è un buon recupero. Avete bisogno di energia, anche se sarà difficile trovarla. Sabato e domenica sono due giornate adatte per parlare d’amore. Avrete la sensazione che tutto sia contro di voi ma non è così.

Scorpione – In questa giornata avete bisogno di un po’ di coraggio. Siete circondati da persone che vi vogliono bene e che sono pronte ad aiutarvi a superare i periodi bui. Weekend dedicato alla riflessione. Da qualche tempo soffrite di sbandamenti, meglio prendere un periodo di riposo.

Sagittario – In questo fine settimana, le emozioni crescono a dismisura. Inoltre, avete voglia di recuperare il tempo perduto, anche se ultimamente avete vissuto momenti di disagio in amore. Nuove emozioni in arrivo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa è la giornata giusta per confessare i vostri sentimenti alla persona interessata. Anche coloro che sono usciti da una relazione importante s’innamoreranno di nuovo.

Acquario – Nel weekend, Luna e Venere transiteranno nel vostro segno e vi porteranno nuove emozioni. I cuori solitari devono guardarsi attorno. Non sottovalutate gli incontri che potete fare nei prossimi due giorni.

Pesci – Emozioni positive nel fine settimana, anche se c’è qualche spesa di troppo da compensare. In campo lavorativo, voi lavorate molto ma pochissimi vi notano. Molti di voi risentono di questo problema e della mancanza di una conferma del proprio lavoro.