Un posto al sole, spoiler dal 27 dicembre al 3 gennaio: Filippo in pericolo

Nuove anticipazioni riguardanti la fortunata soap Rai Un posto al sole. Gli spoiler odierni verteranno sulle puntate che andranno in onda tra il 27 dicembre e il 3 gennaio 2020 su Rai3. Filippo scoprirà che Viviana è ospite presso il bed & breakfast di sua moglie Serena. Ricordiamo come il figlio di Roberto abbia tradito Serena con la ragazza durante il suo soggiorno a Tenerife.

Eugenio riceverà un’interessante proposta di lavoro che, tuttavia, lo farà entrare in crisi con Viola. Guido, intanto, scoprirà chi è entrato senza permesso a casa sua e questo potrebbe fare arrabbiare non poco Mariella. Ci sono molte altre novità relative alle prossime puntate di Un posto al sole. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà in questi giorni.

Un posto al sole: Filippo rivede Viviana

Filippo e Serena hanno oramai fatto pace e, complice l’atmosfera natalizia, il loro rapporto sembra essersi consolidato. Purtroppo, da Tenerife è giunta una minaccia che potrebbe minare seriamente la loro relazione. Filippo scoprirà infatti che Viviana, la bella ragazza con cui Sartori ha tradito Serena nel corso del suo viaggio d’affari a Tenerife, è a Napoli e, come se questo non bastasse, alloggia proprio presso il bed & breakfast della Cirillo.

Filippo vivrà un vero e proprio incubo ad occhi aperti. L’uomo farà di tutto per non perdere la sua amata Serena, ma viste le circostanze, dovrà fare i conti con la presenza di Viviana, la quale sembrerà intenzionata a vendicarsi in quanto non le è stato rinnovato il lavoro da parte di Roberto. Per il Sartori si prevede un periodo davvero difficile.

Parlando di Viola ed Eugenio, i due sono tornati ad essere protagonisti di Un posto al sole, a causa dei guai giudiziari di Diego. Come si legge da Coming Soon, il magistrato riceverà un’interessante proposta di lavoro, ma questo farà nascere delle incomprensioni con la moglie.

Ancora non è dato sapere se i due riusciranno a risolvere questo momento di crisi. Guido, intanto, scoprirà l’identità di colui (o colei?) che si è nascosto dentro casa sua e dovrà mettercela tutta per arginare le possibili ire da parte di Mariella.

Ad ogni modo è tempo di festeggiare capodanno anche a palazzo Palladini. Gli stessi Guido e Mariella si ritroveranno a fare i conti con due ospiti inaspettati: la “neo-coppia” Otello-Renato, che parteciperanno al veglione in casa Del Bue. Imprevisti non meglio precisati si verificheranno anche al Vulcano. Proseguiranno, inoltre, le disavventure scolastiche di Bianca a causa della maestra Gagliardi.