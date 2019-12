Brutto incidente per Taylor Mega il giorno di Natale, ecco i dettagli

Brutto incidente per Taylor

Taylor Mega è sempre al centro del gossip per una serie di scandali. Basta pensare sia alla sua breve relazione con Flavio Briatore che con l’ex concorrente del Grande fratello Erika Piamonte. In un modo o nell’altro riesce a far parlare sempre di sé, ma stavolta non è dipeso da lei.

Purtroppo ha subito una rapina nella sua casa di Milano la notte di Natale. Secondo quanto riferito dalla questura, lo spiacevole episodio si sarebbe verificato alle otto e mezza. Il suono dell’antifurto ha insospettito i vicini che non hanno esitato a chiamare le forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto, si è fatto un sopralluogo per fare la stima del valore del bottino.

‘Io e mia sorella siamo state minacciate’

Il brutto incidente per Taylor non ha avuto un fine tragico, dal momento che non c’era nessuno in casa a quell’ora. Il tutto è avvenuto con una velocità tale da evitare ai rapinatori l’arresto immediato. Nonostante l’ex naufraga dell’Isola Dei Famosi si mostri turbata in un video su Instagram, ha voluto tranquillizzare i suoi follower.

Ha detto che si trovava a Udine quando è partito l’allarme. Ha subito contattato i poliziotti e ha impiegato circa tre ore per tornare a Milano. Per fortuna non sono riusciti a portare via tutta la roba di valore. Questo non è un bel periodo per Taylor, poiché ha ricevuto delle minacce dopo aver partecipato al programma di Chiambretti.

In quell’occasione ha avuto uno scontro verbale con Antonella Elia, la quale l’ha definita una poco di buono perché ostenta eccessivamente la sua fisicità. Se una parte del pubblico la sostiene, l’altra si è scagliata contro oltrepassando il limite. Il fatto che sia un personaggio famoso, non significa che debba essere presa di mira da coloro che le augurano la morte. Taylor ha preteso le scuse dal conduttore poiché non è intervenuto nella discussione per placare i toni.

Il nuovo fidanzato dell’ex

Taylor è stata legata a Erika per alcuni mesi, però si sono dette addio per un tradimento della prima avvenuto con Giorgia Caldarulo. Nonostante l’ex gieffina abbia versato lacrime, ora ha ritrovato la serenità accanto un uomo. Si tratta di Alessandro De Cicco, un giovane fotografo moro con occhi scuri. Anche se non si sbilanciano, le persone a loro più vicine sostengono che sono molto affiatati.