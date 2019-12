Mariana Aresta, Natale con la fidanzata ma senza la famiglia, ecco lo sfogo dopo le festività

Mariana Aresta de Il Collegio, Natale insieme alla fidanzata “Quest’anno ho fatto schifo”

Per Mariana Aresta quest’anno non è stato per nulla semplice. La giovane donna, diventata famosa per aver partecipato a Il Collegio 4, è stata messa alla porta dal papà solo per aver scoperto della sua relazione con un’altra ragazza. Una vicenda che va avanti ancora ora, visto che la Aresta ha dichiarato che il Natale appena passato è il primo senza la propria famiglia. Una situazione difficilissima per Marianna, risollevata in questi giorni dalla presenza della compagna.

Nelle stories pubblicate su Instagram in queste ore, le 2 giovani donne sono insieme ad Alberobello, in Puglia divertendosi con lunghe passeggiate circondate da luci bianche natalizie e pattinate sul ghiaccio. Sul viso di Mariana non manca di certo un sorriso, anche se è evidente il suo stato malinconico per questa situazione molto pesante.

Lo sfogo di Mariana Aresta, “Mi sono distrutta da sola”

Al termine di una lunga serie di storie dove la giovane Mariana Aresta si fa vedere sorridente e senza pensieri vicino alla sua fidanzata, la ragazza pubblica un messaggio dove pare che esponga il suo vero stato d’animo in questo Natale.

Nel post si rivolge a Babbo Natale, dove ammette che quest’anno ha fatta schifo. Tantissimi errori, migliaia di fraintendimenti. Continua con l’affermare di essersi distrutta da sola a furia di essere sempre molto pessimista, ma che nonostante tutto crede di meritare di poter far parte della lista delle persone buone.

Continua con il sostenere di essere forte e di essere ancora in piedi. Di essere caduta e mi di essersi rialzata. Quindi, chiede a babbo natale un favore. Vorrebbe sotto l’albero solo un regalo che contenga tanta felicità che desidera da tanto tempo. Mariana è alla ricerca solo di un pò di felicità, quella che forse non ha mai realmente conosciuta in questo ultimo periodo per quello che è accaduto. Riuscirà la giovane ragazza a realizzare questo suo desiderio?

Ringrazia la madre per essergli stata vicina

Mariana Aresta nonostante questo brutto periodo ricorda e ringrazia la madre che è stata l’unica persona che non gli si messa contro. La donna, infatti, ha certo in ogni modo di convincere il marito ad accettarla, e riuscire a trascorrere un Natale tutti insieme, ma a quanto pare nullo è stato il tentativo.