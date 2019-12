Temptation Island: una coppia ricorre alle vie legali, ecco di chi si tratta

Coppia ricorre alle vie legali

Nelle ultime ore sono al centro del gossip Katia Fanelli e Vittorio Collina, una coppia che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. I due si sono lasciati al falò di confronto per volontà di lui perché stufo di alcuni atteggiamenti. Nonostante siano passati dei mesi, Katia ha pubblicato un post in cui ricordava dispiaciuta il loro anniversario.

Di conseguenza Vittorio ha replicato, lasciando intendere di tacere su presunti tradimenti di lei. A rincarare la dose ci ha pensato una persona che lavora nella redazione del reality, la quale ha confermato la versione del ragazzo. Anche l’influencer Deianira Marzano ha mostrato delle prove che danno torto a Katia. Quest’ultima ha intenzione di contattare i suoi avvocati.

‘Per mesi sono stato zitto, però ora mi sono stancato di passare per il carnefice della situazione’

Non è la prima volta che una coppia ricorre alle vie legali, dato che la situazione facilmente tende a degenerare con frecciatine e accuse sui social. Vittorio, felicemente fidanzato con una tentatrice Vanessa Cinelli, ha deciso di parlare dopo aver visto la dedica inopportuna dell’ex.

Come sempre fa di tutto per intenerire gli utenti social, quando poi non è stata corretta durante la loro relazione. A confermare i ripetuti tradimenti è stato uno dello staff di Temptation Island, il quale avrebbe sentito Katia raccontarli ai tentatori a telecamere spente.

In sua difesa è arrivata anche Deianira che ha condiviso degli screen di alcune conversazioni in cui la ragazza ammette di essere stata infedele. A quel punto la diretta interessata ha difeso la sua posizione, negando tutte le accuse mosse contro di lei. Ragion per cui ha promesso a Vittorio che si vedranno in tribunale.

Lieto fine per un’altra coppia

Se per Katia e Vittorio sembra non esserci alcuna possibilità di un ritorno, per Jessica Battistello e Andrea Filomena il finale è stato diverso. La prima aveva perso la testa per Alessandro Zarino, però lo ha allontanato perché voleva fare chiarezza con i suoi sentimenti.

Alla fine Andrea le ha dato un’altra opportunità e pare che le cose stiano andando bene. Per ora non stanno convivendo, in quanto desiderano non bruciare le tappe. Quando Alessandro ha sofferto per il no di Veronica Burchiello, lei non ha esitato a chiamarlo per sostenerlo. Da allora non si sono più sentiti.