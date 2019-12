Uomini e Donne, dopo l’ennesima delusione Gemma Galgani decide di…

L’ennesima delusione

Purtroppo non è stato un sereno Natale per la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Gemma Galgani, la dama torinese che non riesce a trovare l’uomo della sua vita. Ultimamente sta ricevendo delusioni su delusioni da Juan Luis, il quale si è presentato con una rosa rossa per lei.

Con il passare del tempo ha alimentato i sospetti di tutti perché non si lascia andare. Dopo la segnalazione di Armando Incarnato, nelle prossime puntate ne arriverà un’altra ancora più devastante per Gemma. Quest’ultima, per curare le sue ferite, ha deciso di accogliere nella sua casa una tenera cagnolina. Del resto è risaputo che i cani donano un immenso amore e aiutano a superare dei momenti bui della vita.

La scommessa di Juan

L’ennesima delusione per Gemma sta facendo molto discutere sui social. Molti pretendenti la sfruttano per avere visibilità, però la donna spesso l’ha capito in ritardo. Ha fatto sognare con Giorgio Manetti nelle precedenti edizioni del programma. Attualmente lui è fidanzato con un’altra mentre lei è ancora alla ricerca dell’amore.

Juan con le dediche romantiche, le cene a lume di candele e le serate trascorse insieme è riuscito a conquistarla. Tuttavia tutti hanno iniziato a consigliarle di mandarlo via per il suo atteggiamento ambiguo. Armando ha rivelato che non solo si sente con una signora di Firenze, ma tempesta di messaggi la sorella.

Davanti a simili accuse Juan ha deciso di abbandonare UeD, incurante della reazione di Gemma. Quest’ultima, in preda a un pianto disperato, è stata addirittura sostenuta da Tina Cipollari, la sua eterna nemica. Come se non bastasse sembra che il cavaliere si sia messo in gioco solo per una scommessa fatta con amici. Il pubblico avrà maggiori informazioni a riguardo nelle prossime puntate che andranno in onda dopo l’Epifania.

Gemma presenta Ninetta

Gemma ha ammesso di essere disperata per ciò che sta succedendo. Per questo motivo ha deciso di prendere una splendida cagnolina che ha chiamato Ninetta. Con questo gesto ha dato una casa a un esserino indifeso e allo stesso tempo sta gioendo della sua compagnia.

Gli animali sanno amare senza pretendere nulla in cambio. A loro non importa se il padrone è giovane o è ricco. Loro ameranno a prescindere da tutto ciò. Sicuramente starà aiutando Gemma a combattere la tristezza.