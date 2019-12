Uomini e Donne, addio a Tina Cipollari: la vamp potrebbe lasciare, ecco chi la sostituirà e perché

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?

Sembra proprio che Tina Cipollari potrebbe essere pronta a dire addio al suo storico ruolo di opinionista di Uomini e Donne della prossima stagione. La vamp frusinate che ha trovato la popolarità grazie al dating show di Maria De Filippi, vorrebbe mettere da parte il piccolo schermo per dedicarsi al suo futuro sposo Vincenzo Ferrara. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Tina si sposa, Gemma Galgani prende il suo posto di opinionista?

È stato il magazine di gossip Vero a lanciare questo clamoroso scoop. Nel nuovo numero in edicola, infatti, si legge che Tina Cipollari sarebbe disposta a trasferirsi a Firenze per godersi il suo compagno di vita, mettendo così da parte Uomini e Donne. Questa indiscrezione è rafforzata dal fatto che la vamp bionda del Trono classico e over di U&D sarebbe pronta a sposarsi per la seconda volta.

“A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza”,

si legge sulla rivista citata prima. Quindi dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi circola già il nome della possibile sostituta dell’ex moglie di Kikò Nalli. Stiamo parlando della dama torinese Gemma Galgani, da anni acerrima nemica della frusinate. Sarebbe la contromossa della padrona di casa Queen Mary per arginare l’addio di una colonna portante del programma di Canale 5.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sposi a marzo 2020

Come riporta Nuovo, il periodico di gossip diretto da Riccardo Signoretti, dopo circa 18 mesi di fidanzamento, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara dovrebbero sposarsi a marzo 2020. Come fa sapere la rivista:

“Enzo come lo chiama la Cipollari, ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”.

Quindi dopo le false voci di una possibile crisi tra i due, nei giorni antecedenti al Santo Natale è arrivata la notizia bomba del matrimonio in vista. Un ennesimo cambiamento nella vita dell’opinionista di Uomini e Donne che la spingerebbe a lasciare la Capitale per trasferirsi nel capoluogo toscano e vivere insieme all’imprenditore culinario.