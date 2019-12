Nicole Mazzocato choc, il dramma dopo Uomini e Donne: ho pensato al suicidio

Un’intervista molto forte quella che Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne, ha rilasciato a Lorella Boccia nell’ultima puntata andata in onda su Rivelo. La givane ha raccontato alcuni retroscena del suo passato che mai nessuno avrebbe immaginato.

Il dramma di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato era uscita dal programma di Canale 5 insieme al suo e fidanzato all’epoca tronista, Fabio Colloricchio ma dopo alcuni mesi la relazione si è interrotta. In che rapporti sono ormai i due lo sanno tutti. Negli ultimi mesi, infatti, la Mazzocato ha dovuto far intervenire addirittura un’avvocato dopo alcune rivelazioni di Fabio.

Durante l’intervista a Rivelo, la giovane ha sconvolto tutti, lasciando sopratutto il pubblico senza parole. La ragazza ha svelato infatti di aver subito un forte choc a causa dei commenti negativi ricevuti dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

Il momento più brutto è stato quando si è conclusa l’esperienza di Uomini e Donne. Vedevo le altre persone che mi descrivevano come un mostro.

La Mazzocato si riferisce sopratutto al pubblico che non ha mai accettato la scelta del tronista. per tale ragione, dopo aver accumulato per mesi e mesi l’ex corteggiatrice di Fabio ha si è chiusa in se stessa:

Poi arriva un punto in cui scoppi. Io sono arrivata a pesare 39 kg. io mi vedevo che non stavo bene, però allo stesso non pensavo fosse così grave,fino a quando io non avevo più voglia, non avevo più voglia di vivere. Perdevo la percezione delle cose, non aveva più valore la mia vita.

La rinascita dell’ex corteggiatrice

Un periodo davvero molto difficile e sopratutto di grande dolore quello di Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è dovuto chiedere aiuto ad uno specialista e farsi seguire per evitare il peggio.

Da lì piano piano ho provato a risolverla, ed ho iniziato a ritrovare me stessa. E da lì pian piano sono riuscita a ritrovare la mia strada.

Fortunatamente ad oggi, quel brutto periodo è passato e grazie all’amore del suo nuovo fidanzato è di nuovo felice.