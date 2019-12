Oroscopo Branko di oggi 27 dicembre: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 27 dicembre porta notizie sorprendenti per il vostro segno zodiacale. I nativi dei Gemelli dovranno mettere in chiaro molte cose, mentre le persone del Cancro dovranno tenere sotto controllo la salute. Nel dettaglio, le previsioni dei pianeti e delle stelle per questa giornata di venerdì.

Branko oroscopo 27 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Debolezza alle articolazioni, problemi digestivi, dolori intimi per le donne. Che bel risveglio, questa mattina! La situazione diventa pesante anche per l’aspetto che nasce tra Sole e Giove. Entrambi i corpi celesti toccano il campo del successo: attenzione a chi affidate il vostro progetto, i vostri affari. Se dovete fare dei grandi movimenti finanziari e professionali, fatelo nel 2020. Manca poco.

Toro – Siete arrivati a fine anno quasi senza fiato. Non avete fatto in tempo a riprendervi dal precedente Giove in Scorpione che avete dovuto affrontare Marte contro Urano nel segno. In questa giornata, la Luna nuova in Capricorno vi spinge sempre più in alto nel lavoro. Giove congiunto al Sole porta fortuna negli affari.

Gemelli – Nel vostro cuore c’è qualcosa di inespresso che riguarda il lavoro, la famiglia. Nel 2020 dovete mettere in chiaro molte cose. Fate qualche proposta, magari stupirete il vostro datore di lavoro, l’ambiente in cui interagite. In questa giornata arrivano notizie riguardanti i vostri beni, un’entrata inattesa.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Le collaborazioni sono da sempre un problema ma troverete un modo per rafforzare i rapporti esistenti, o trovare nuove opportunità. In questa giornata, l’unica cosa che conviene fare è accelerare i rapporti a distanza, così nel 2020 sarete pronti ad andare in giro per il mondo. Solo l’amore non cambia. Tenete sotto controllo la salute, non esagerate con il cibo.

Leone – Il vostro cuore è ancora freddo, ma nel 2020 arriverà un fuoco che lo incendierà e lo riscalderà. L’atmosfera in famiglia non è niente male, mentre le amicizie vi aiutano a non pensare al lavoro e agli affari. Ci penserete lo stesso e fate anche bene! Giove congiunto al Sole porta a successo, notorietà, ricchezza. Massima cautela nella salute.

Vergine – Ne avete passate di cotte e crude fino all’autunno per colpa di Giove in Sagittario. A gennaio ritorneranno le vecchie discussioni anche in famiglia. Approfittate della Luna nuova in Capricorno che porta fortuna nel campo degli affari. È arrivato il momento di organizzare la vostra vita nel 2020. Giove e Sole uniti in Capricorno toccano il campo dell’amore.

Previsioni di sabato 27 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna nuova in Capricorno con Saturno e Plutone, Sole e Giove in congiunzione con il vostro segno, stressano il vostro fisico e stimolano la famiglia. Alcuni di voi prenderanno decisioni importanti nel matrimonio, casa, con i figli. Domani avrete nel vostro cielo una Luna diversa, Venere in Acquario vi renderà magnifici e Marte tornerà positivo.

Scorpione – Il vostro è un segno del potere, successo, ricchezza. Sfruttate bene la disponibilità delle stelle per realizzare qualcosa di inedito e moderno. Molti transiti toccano il campo degli affari, parenti stretti, viaggi. L’amore trionfa sempre grazie a un eccitante Mercurio.

Sagittario – Siete molto concentrati sul lavoro, proprietà, transazioni finanziarie. Molti pianeti vi assistono, seguono e ripagano. Troverete nuove collaborazioni, anche con gli stranieri. Prosperità in famiglia. Amore più sensuale.

L’oroscopo di Branko del 27 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna nuova vi aiuta nella ripresa lavorativa e affari. Molti nativi diventano amministratori industriali, ma Giove non vuole rinunciare alle gioie dell’eros. Chi vi ama da molto o poco tempo resterà sorpreso quando il cielo si riempirà di stelle.

Acquario – Dal 19 novembre, Marte in Scorpione vi avrà stancato e provocato ma vi ha dato grinta per andare avanti con il lavoro, professione, affari. C’è chi ha affrontato situazioni difficili e chi ha cambiato amante. Domani, Luna nuova alle porte del vostro segno vi darà l’attestato del successo. Venere nel segno non è romantica ma è interessata a tutto ciò che è inedito. Il mondo non si annoia mai con voi.

Pesci – Marte si prepara ad accendere nuovi fuochi nel settore del successo. In questa giornata farete incontri molto importanti. Alcuni pianeti toccano gli affari finanziari, beni immobili, questioni legali. Anche l’amore. L’oroscopo di Branko vi consiglia di sposarvi il 31 dicembre, Luna in Pesci.