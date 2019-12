‘Ho pensato di suicidarmi…’: la confessione shock dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne [FOTO]

Nicole Mazzocato a Rivelo confessa di aver pensato più volte al suicidio

Giovedì 26 dicembre 2019 è ripartita la nuova stagione di Rivelo, il programma della ballerina di Amici, Lorella Boccia, in onda su Real Time. L’ospite dell’esordio è stata Nicole Mazzocato che ha fatto una confessione choc. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in passato ha pensato più volte di farla finita. Dopo la fine della trasmissione la ragazza è stata insultata in modo violento sui social network facendola stare malissimo. La giovane era entrata in una specie di tunnel e non riusciva a capire più il senso della sua vita:

“Stavo sfiorando l’anoressia, non trovavo più un senso alla mia vita”.

Per fortuna è riuscita ad uscirne fuori solo grazie all'aiuto di un bravo psicologo.

L’ex corteggiatrice di U&D parla del suo ex Fabio

Ospite a Rivelo, il programma di Lorella Boccia su Real Time, Nicole Mazzocato ha menzionato il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio. In lacrime, la ragazza ha ricordato quando l’argentino l’ha scelta all’interno dello studio di Uomini e Donne e la caduta dei petali rossi. Il tutto era accaduto dopo un percorso abbastanza duro e travagliato.

La loro storia d’amore è durata solo quattro anni e poi i due hanno deciso di separarsi. A quanto pare non ci sono stati tradimenti da parte di entrambi, ma la loro relazione era piena di problemi. Per questo motivo la giovane piangendo ha detto:

“L’ho querelato. Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna. Mi sono sentita veramente umiliata. Se mi chiedesse scusa non ritirerei la querela”.

La rettifica di Colloricchio sulla Mazzocato

Ricordiamo che Fabio Colloricchio durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi spagnola ha umiliato la sua ex dicendo delle cose molto pesanti sul suo aspetto esteriore, ma anche della loro vita intima. Di recente, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una rettifica su Nicole Mazzocato: