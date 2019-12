Striscia la Notizia: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti dicono addio al tg satirico di Antonio Ricci

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lasciano Striscia la Notizia

La prima parte della stagione di Striscia la Notizia sta per essere archiviata. Dallo scorso settembre il tg satirico di Antonio Ricci ha iniziato la 32esima edizione partendo con Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Successivamente ad ottobre ha subentrato l’altra colonna della trasmissione di Canale 5, ossia Enzo Iacchetti.

Ma dopo circa tre mesi la coppia stria cederà il passo ai due comici siciliani Ficarra e Picone. Quest’ultimi staranno dietro il bancone del tg dal 7 gennaio all’11 aprile 2020. Intervistati dal periodico TelePiù, Salvo ha detto che non vede l’ora di ritornare a Striscia la Notizia per parlare di quello che accade in Italia. Mentre Valentino è elettrizzato perché la redazione della trasmissione lavora ai servizi fino a qualche istante prima della messa in onda.

Arrivano Ficarra e Picone

Ebbene sì, dopo l’Epifania Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lasceranno Striscia la Notizia cedendo il passo ad altri due pezzi da Novanta. Stiamo parlando di Ficarra e Picone che per il momento sono al cinema col film Il Primo Natale. Una pellicola cinematografia che sta ottenendo un grande successo di pubblico e ovviamente anche di incassi.

In pochi giorni hanno già superato gli otto milioni di euro. La scorsa settimana i comici palermitani sono stati ospiti a Domenica In per parlare della loro ultima fatica. In quell’occasione, però, la padrona di casa Mara Venier ha fatto una grossa gaffe scambiando il cognome dei suoi ospiti.

Ficarra e Picone: il successo de Il Primo Natale e i 25 anni insieme

Qualche giorno fa Valentino Picone e Salvo Ficarra sono stati intervistati da Radio Giornale di Sicilia. I due comici palermitani hanno festeggiato i primi 25 anni di carriera insieme dicendo:

“Ormai è un matrimonio a tutti gli effetti”.

La loro esperienza al tg satirico Striscia la Notizia si concluderà l’11 aprile 2020, dopodiché verranno sostituiti da un’altra coppia storica, ovvero quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.