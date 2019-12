Nicole Mazzocato in lacrime a Rivelo: ‘Ho pensato al suicidio’, poi le dichiarazioni su Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato ha raccontato in lacrime un bruttissimo periodo della sua vita, appena dopo essere uscita da Uomini e Donne

Uomini e Donne: la storia tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

Circa cinque anni fa Fabio Colloricchio è approdato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Teresa Cilia. Quest’ultima, però, nonostante l’abbia portato alla fine ha poi deciso di scegliere Salvatore Di Carlo con il quale adesso è sposata. Fabio è diventato tronista e alla fine del suo percorso ha scelto Nicole Mazzocato. Tra loro è iniziata una storia molto complicata, fatta di continui alti e bassi che si è conclusa circa un anno fa.

Nonostante entrambi abbiano affermato di essersi lasciati di comune accordo e con affetto, poi Fabio, concorrente a Superviventes, ha fatto delle dichiarazioni molto dure nei confronti della sua ex fidanzata arrivando a raccontare anche di tradimenti. Per questo lei ha deciso di querelarlo. Tuttavia, ospiti nello stesso programma, hanno deciso di spiegare meglio come sono andate le cose.

Nicole in lacrime a Rivelo

La prima ospite della serata di giovedì 26 dicembre a Rivelo è stata proprio Nicole Mazzocato. Lorella Boccia l’ha intervistata e ad un certo punto l’ex corteggiatrice ha avuto un attimo di commozione ripensando e raccontando un momento della sua vita molto brutto. Si sta parlando della fine della sua partecipazione a Uomini e Donne. In quell’occasione Nicole ha ricevuto una serie consistente di critiche ed insulti che l’hanno colpita molto. Ecco le sue parole:

Dopo la fine del programma sono entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita. Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili, sfiorando l’anoressia. Ho pensato spesso al suicidio. Ne sono uscita con l’aiuto di uno psicologo, andarci non è una vergogna, io lo consiglio a tutti.

Anche l’argomento Fabio Colloricchio per lei non è stato facile. Nonostante sui social in tutti questi mesi non abbia voluto sbilanciarsi, davanti a Lorella ha confessato:

Per lui ci sono sempre stata come fidanzata, amante, amica. Ho fatto cose per lui che non ho mai fatto per nessuno. A lui ho raccontato cose che non ho mai raccontato e essere umiliata così mi ha ferita molto. Non ritirerei la querela nemmeno se mi chiedesse scusa.

Voi che cosa ne pensate? Credete che Nicole abbia ragione a comportarsi così dopo le dichiarazioni di Fabio?

Entrambi hanno voltato pagina

Nonostante ci sia questo scontro in corso tra i due, sia Nicole che Fabio hanno voltato pagina in amore. Nicole ha ritrovato la serenità accanto a Thomas Teffah, che conosceva da anni, ma con il quale si è ritrovata solamente a inizio 2019. Fabio, invece, nella sua avventura nel reality spagnolo ha conosciuto Violeta Mangrinan e ha iniziato una nuova storia d’amore con lei. La coppia ha già iniziato una convivenza.