Fabio Colloricchio rivela i tradimenti fatti a Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio: “Io e Nicole Mazzocato ci siamo traditi”

Durante l’intervista fatta a Fabio Colloricchio, nella trasmissione di Rivelo, che va in onda su Real Time con la conduttrice Lorella Boccia, ha rivelato dei nuovi particolari della sua relazione con Nicole Mazzocato, finita da un pò. Anche se i due, dopo che si sono innamorati nel programma della De Filippi a U&D hanno trascorso periodi veramente felici assieme, si sono comunque separati in malo modo.

Dopo che si sono lasciati, non si sono più ne visti ne sentiti, quindi ogni uno ha preso strade diverse. Nel programma di Rivelo, l’ex tronista rivela di aver tradito più volte la Mazzocato ma anche lui è stato tradito da Nicole.

Fabio Colloricchio e le sue rivelazioni

Fabio Colloricchio quindi inizia a fare le sue rivelazioni: Sostiene di essere stato troppo tempo in silenzio e ora vuole parlare. Vuole far comprendere perché ha detto di aver passato l’inferno. Hanno commesso dei gravi errori racconta Fabio alla conduttrice Lorella Boccia. Poi arriva la confessione: di tutti i tradimenti fatti e subiti. Se li sono confessati e hanno comunque deciso di proseguire la loro storia d’amore.

Volevano recuperare gli errori fatti. Si sono perdonati ma le ferite non si sono rimarginate. Chi ha tradito per primo? La conduttrice pone questa domanda: L’ex tronista ammette di essere stato lui prima a tradire ma di essere stato il primo a scoprire che Nicole l’aveva tradito.

Il complice: Francesco Monte grazie a lui ha scoperto il tradimento

L’ultimo periodo della relazione è stato molto difficile, per il Colloricchio e la Mazzocato nonostante tutto, hanno cercato in qualsiasi modo di dimenticare gli errori fatti e di girare pagina, non c’è l’hanno fatta. Tra Nicole e Fabio, poi, ad un certo punto, è emerso anche l’ex tronista di uomini e donne Francesco Monte, per la prima volta in trasmissione, rivela il ruolo di Francesco Monte in tutta questa storia. “Francesco Monte cosa centrava”?

Monte e il fratello lo hanno aiutato nel scoprire il tradimento della Nazzocato. Hanno parlato tutti e tre dove i fratelli più volte gli chiedevano che sarebbe stato meglio per lui lasciarla. E se tornava ancora con Nicole non potevano avere dei rapporti di amicizia.

Francesco e suo fratello gli hanno rivelato il nome con cui Nicole lo tradiva. Oggi Fabio, è di nuovo innamorato. Infatti è sereno vicino alla sua Violeta Mangrinan, conosciuta durante la trasmissione dell’’Isola dei Famosi in Spagna.