Avete mai visto l’ex marito di Federica Panicucci? Con lui dieci anni insieme [FOTO]

Oltre al successo professionale con la conduzione di Mattino 5, Federica Panicucci ha ritrovato la felicità anche in amore. Infatti dopo un matrimonio durato ben dieci anni con un noto dj. Avete mai visto l’ex marito dell’artista toscana? Una storia d’amore dove sono venuti al mondo due figli, Sofia e Mattia, oggi adolescenti.

I due si sono lasciati nel 2015 e sembra che la separazione fu abbastanza sofferta. L’ex consorte della Panicucci è il dj Mario Fargetta. A quanto pare la decisione del divorzio fu presa di comune accordo. Da quel momento in poi la professionista di casa Mediaset passò un momento molto delicato, sopratutto per l’età dei bambini. Ma oggi la padrona di casa del programma mattutino di Canale 5 ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco di Marco Bacini.

Di recente Federica Panicucci ha spento 52 candeline e ben quattro anni fa pose la parole fine al matrimonio con Mario Fargetta. La notizia della separazione venne ufficializzata dal legale della conduttrice di Mattino 5 che in una nota stampa, disse:

Dopo tanto dolore per via della separazione da Fargetta, Federica Panicucci è riuscita a ritrovare la serenità al fianco del nuovo compagno Marco Bacini. La settimana scorsa l’imprenditore e l’artista toscana sono stati ospiti a Verissimo e nel programma condotto dalla collega Silvia Toffanin ha detto:

“Ci piacerebbe sposarci. Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto“.