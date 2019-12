Fabio Colloricchio a Rivelo confessa chi gli ha raccontato del tradimento di Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio ha rivelato come ha scoperto di essere stato tradito da Nicole Mazzocato. Ecco tutti i dettagli.

Fabio Colloricchio ospite a Rivelo confessa chi gli ha detto del tradimento di Nicole Mazzocato

La storia tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si è conclusa ormai quasi un anno fa dopo quattro anni di tira e molla. La coppia si è formata a Uomini e Donne, ma tra loro ci sono stati alti e bassi, terapia di coppia e momenti di forte tensione. Nonostante entrambi avessero spiegato di essersi lasciati in buoni rapporti, poi Fabio, concorrente di Supervivientes, ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti su Nicole.

L’ex tronista aveva parlato anche di un tradimento, affermazione che ha fatto scattare la querela da parte dell’ex corteggiatrice. Tuttavia, ospite a Rivelo con Lorella Boccia, Fabio ha raccontato nel dettaglio come sono andate le cose.

Quando lui e Nicole stavano insieme abitavano a Roma nello stesso palazzo di Francesco Monte e Cecilia Rodríguez. Nella loro compagnia c’era anche Stefano, il fratello di Francesco. Sono stati proprio i fratelli Monte a dire a Fabio che Nicole lo aveva tradito. Ecco le sue parole:

Mi hanno anche detto chi era la persona in questione, ma nonostante tutto io ho deciso di tornare con Nicole e questo inevitabilmente ha portato ad un litigio con Francesco.

Tuttavia, Fabio ha anche raccontato che recentemente lui e Francesco si sono risentiti e hanno chiarito. Vista la querela in corso, ci saranno conseguenze anche per i fratelli Monte a questo punto? Voi che cosa ne pensate?

Nicole smentisce: ‘Nessun tradimento’

Ospite della stessa puntata di Rivelo anche Nicole Mazzocato, ovviamente in uno spazio diverso e con nessun contatto con Fabio Colloricchio. L’ex corteggiatrice ha detto che da parte sua non ci sono stati tradimenti nella relazione con Fabio. Anzi, si è dimostrata molto offesa e dispiaciuta per le parole dell’ex fidanzato:

Ho fatto cose per lui che non ho mai fatto per nessuno, gli ho raccontato cose che nessuno sapeva. Essere umiliata in quel modo mi ha ferita molto. Non ritirerei la querela nemmeno se mi chiedesse scusa.

Infatti, Fabio ha provato a chiedere scusa nel risentire quello che aveva detto su Nicole durante il reality spagnolo. Ma questo, evidentemente, non cambierà le cose.

La nuova vita di Fabio e Nicole

Fabio dopo la partecipazione a Superviventes ha fatto numerose ospitate nei programmi tv spagnoli ed ora convive con la sua nuova fidanzata Violeta Mangrinan. Nicole, invece, ha studiato recitazione e la sua vita e il suo lavoro stanno andando molto bene. In amore ha ritrovato la serenità con Thomas Teffah, mentre pare che stia girando un film da protagonista.