Clarissa Marchese di uomini e donne, attimi di paura per la bimba

Uomini e Donne, Clarissa Marchese, a pochi mesi dal parto, rivela i momenti in cui ha avuto tanta paura per la sua bimba

Clarissa Marchese e Federico Gregucci stanno per diventare genitori di una bambina che nascerà a marzo. La piccola nascerà a Miami dove i fidanzati di U&D vivono da diverso tempo. Durante Natale, però, l’ex tronista e il compagno sono rientrati in Italia per passare le feste con tutta la famiglia e per comunicare il nome della piccolina che sarà confessato durante il babyshower.

Lo stato di gravidanza per la Marchese va benissimo anche se ci sono stati momenti in cui Francesca ha avuto molta paura per la sua bimba. Racconta il momento: L’attimo terribile è stato quando ha fatto l’ecografia strutturale, con un dottore con cui si è trovata non molto bene: facendola preoccupare molto dicendole che la bambina era più grande del normale. Così è scattata subito la preoccupazione, dandosi la colpa di tutto, si è domandata cosa avesse mangiato o se fatto errori durante la gravidanza.

La paura e la decisione di cambiare medico per Clarissa Marchese

Così la decisione di andare da un altro dottore, dopo la visita è stata rassicurata dicendo che era tutto normale che la bambina era delle dimensioni normali: Federico il papà è alto 1,90 centimetri, io lei 1,68 centimetri quindi crede che sia normale che la piccola possa essere un pò più grande rispetto la media, ma nulla di preoccupante.

Quindi, sentiva solo un po’ di pressione sulla cervice e il ginecologo le ha consigliato di stare a riposo. Il racconto della Marchese continua con il dire che non vede l’ora di stringere tra le sue braccia la piccolina.

Federico Gregucci desidererebbe una squadra di pallone…..

Grazie al programma di U&D, la vita della coppia è cambiata radicalmente. Entrambi non vedono l’ora di raccontare alla bimba come è nato il loro grande amore, la loro piccolina quando crescerà potrà vedere passo passo la loro storia d’amore, l’attimo in cui mamma e papà si sono detti “ciao” e visti per la prima volta.

Potrà vedere quando si sono realmente innamorati, e crede che il loro percorso è stato così bello e pulito. Quindi non vede l’ora che la bimba possa sapere tutto ciò. Spiega Clarissa che, per ora, non pensa assolutamente di avere altri figli.

Anche se Federico sogna di avere una squadra di pallone, lei pensa che il numero ideale sia di 2 figli. Quattro per una famiglia, il numero ideale. Ma crede anche di essere nelle mani del signore; qualunque sarà il loro destino, lo seguiranno.