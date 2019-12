Lorella Boccia sbotta con Fabio Colloricchio durante l’intervista a Rivelo: ‘Sei un parac**o! Racconti mezze verità”

Lorella Boccia, conduttrice di Rivelo su Real Time, ha perso la pazienza durante l’intervista all’ex tronista Fabio Colloricchio. Ecco che cosa è successo.

Rivelo: ospiti Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

La conduttrice di Rivelo, Lorella Boccia, ha affrontato una puntata molto particolare giovedì 26 dicembre. Infatti, Lorella ha intervistato due ex volti noti di Uomini e Donne, tornati sulle pagine di gossip dopo la fine della loro storia. Si tratta di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. La conduttrice ha riservato prima uno spazio solo per Nicole e poi solo per Fabio.

Facciamo un passo indietro. Circa un anno fa la storia d’amore tra i due si è conclusa e entrambi hanno parlato bene l’uno dell’altra. Hanno detto di essere rimasti in buoni rapporti nonostante l’amore non ci fosse più. Tuttavia, Fabio ha poi partecipato a Supervivientes e ha fatto delle dichiarazioni molto negative sulla sua ex fidanzata. Questo ha portato Nicole a querelarlo.

Lorella ha interrogato Fabio su queste cose e non solo. Ma ad un certo punto la conduttrice ha perso la pazienza e ha “sgridato” il suo ospite. Ecco qui di seguito che cosa è successo nei dettagli.

Lorella Boccia sbotta contro Fabio Colloricchio

Fabio ha cercato di chiedere scusa dopo aver risentito le dichiarazioni fatte su Nicole nel reality spagnolo. Tuttavia, si è giustificato dicendo che se ha parlato di un tradimento è perché gli è stato riferito. Infatti, pare che Francesco e Stefano Monte gli abbiano raccontato che Nicole l’aveva tradito indicando anche la persona in questione. Ma Fabio ha deciso di perdonarla e tornare con lei.

Ma non era solo questa la questione irrisolta. Saprete benissimo che Fabio e Violeta Mangrinan a Superviventes hanno creato uno scandalo facendo l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere. Le immagini hanno fatto il giro del mondo ed è proprio su questo che Lorella ha voluto soffermarsi alla fine dell’intervista.

Come è possibile che Fabio abbia fatto un gesto del genere? L’ex tronista ha detto di non sapere della presenza delle telecamere. Poi se ne sono accorti entrambi e così si sono fermati. Ma Lorella ha chiesto: “Non ti sembra di aver mancato di rispetto a Nicole?” e alla risposta negativa di Fabio la conduttrice ha sbottato:

Io parlo da donna, è vero che la vostra relazione era finita ma non è bello vedere il proprio ex fidanzato in atteggiamenti così intimi con un’altra davanti a milioni di persone. Ma non ti è dispiaciuto? Devi dirmi la verità.

E ancora:

Cerca di essere sincero perché da quando ti sei seduto lì hai detto solo mezze verità. Sei un parac**o, guarda, te lo dico proprio così, non me ne frega nulla. Sei contradditorio, continuamente. Passi dall’inferno al paradiso.

Tuttavia, dopo Fabio ha ammesso di aver sbagliato nella relazione con Nicole, di averla tradita, e Lorella Boccia l’ha ringraziato per la sua sincerità. Voi che cosa ne pensate?