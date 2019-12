Antonella Clerici non lascia la Rai: il ritorno di Ti lascio una canzone e il Festival di Sanremo

Antonella Clerici rimane in Rai: ecco cosa farà

Dopo un periodo in panchina, Antonella Clerici è pronta a tornare in televisione. Nel mese di dicembre ha condotto la 62esima edizione dello Zecchino D’Oro e la serata speciale di Telethon 2019, ma nel 2020 tornerà con un programma a lei caro.

Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista alla conduttrice milanese dove ha confermato la sua presenza nella 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora in onda a febbraio e presentata da Amadeus avrà ben dieci co-conduttrici, due per ogni sera. Quindi ci sarà anche ‘ex padrona di casa de La prova del cuoco.

La conduttrice lombarda conferma la sua presenza nella kermesse sanremese

Nel corso dell’intervista al periodico Oggi, il giornalista le ha chiesto se sarà presente a Sanremo 2020. A quel punto Antonella Clerici ha risposto così:

“Sanremo? Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”.

I due professionisti di casa Rai sono ottimi amici e per questo motivo Amadeus l’ha voluta tra i giurati dell’ultima selezione di Sanremo Giovani, andato in onda prima di Natale. Ma il prossimo anno ci sarà un’altra novità importante per l’ex conduttrice de La prova del cuoco: il ritorno di Ti lascio una canzone.

Antonella Clerici: l’ospitata a Sanremo 2020 e il ritorno di Ti lascio una canzone

Intervistata dal settimanale diretto da Umberto Brindani, Antonella Clerici ha confessato questo:

“Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di Ti lascio una canzone. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young (Sofia Tornambene), e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani (Tecla Insolia). Alberto Urso (ultimo vincitore di Amici) era uno dei miei bambini”.

Inoltre la madre di Maelle e compagna di Vittorio Garrone ha detto che l’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per lei nel fare tale mestiere. La gente ha voglia di una televisione pulita, non volgare e in particolare non urlata. Per caso ha lanciato qualche frecciatina velenosa a delle sue colleghe?