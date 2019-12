Il Segreto anticipazioni lunedì 30 dicembre: Antolina resta sola con Elsa

A seguito di questa breve pausa natalizia, nel corso della quale le varie soap opera di Canale 5 hanno visto modificare i loro palinsesti, il 30 dicembre tutto tornerà regolare, o quasi. Il Segreto, infatti, andrà in onda lunedì e le anticipazioni svelano che sarà trasmesso fino a venerdì eccezion fatta per mercoledì 1 gennaio.

Stando a quanto trapelato dagli spoiler, pare che il primo episodio della settimana porterà alla luce un colpo di scena davvero inatteso che riguarderà Antolina. La donna, infatti, si troverà a mettere in pratica il suo diabolico piano.

Anticipazioni de Il Segreto: Isaac costretto a partire

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di lunedì 30 dicembre rivelano che Isaac sarà costretto ad allontanarsi da Puente Viejo per un po’ di tempo. L’uomo si dirigerà a Munia, per tale ragione dovrà trascorrere diverso tempo lontano dalla sua amata Elsa. La donna, dal canto suo, continuerà a necessitare delle cure e delle attenzioni costanti da parte delle persone a lei care. Le sue condizioni di salute a seguito dell’intervento, infatti, non sono ancora del tutto stabili.

Proprio per tale ragione, il suo amato chiederà a Marcela e Consuelo la cortesia di prendersi cura della Laguna nel periodo della sua assenza. La preoccupazione principale di Isaac sarà quella di nutrire la donna, dal momento che da sola non riesce a badare alle varie faccende.

Trama lunedì 30 dicembre: Antolina va a casa di Elsa

Marcela e Consuelo, dunque, avranno il compito di portare da mangiare alla compagna di Isaac nel corso della giornata. Le anticipazioni de Il Segreto, però, rivelano che nel corso della puntata di lunedì le due dame saranno davvero molto impegnate con il lavoro alla locanda, al punto da non riuscire a trovare neppure un attimo per raggiungere casa di Elsa e assecondare la volontà di Isaac.

Per questo, Consuelo e Marcela chiederanno ad Antolina di svolgere questa mansione al posto loro. La Laguna sarà estremamente felice di farlo, non certamente perché tiene a cuore la salute di Elsa, quanto piuttosto perché, in questo modo, potrebbe compiersi il suo piano. Quando la Ramos raggiungerà casa della Laguna, infatti, si troverà a fare i conti con una situazione molto interessante, che la porterà a perseguire i suoi obiettivi.