Il Paradiso delle signore spoiler 31 dicembre: Agnese spiazzata da una lettera

Il Paradiso delle signore è stato tra le poche soap opera a subire la pausa più lunga a causa di queste festività natalizie, gli spoiler, infatti, svelano che tornerà regolarmente in onda da lunedì 30 dicembre.

Particolarmente interessante si rivelerà la puntata di martedì 31 dicembre, quando tutti i protagonisti della soap opera si accingeranno a festeggiare la fine di quest’anno e l’inizio di quello nuovo. Ognuno si troverà a celebrare questo giorno in modo diverso, ad ogni modo, soprattutto Agnese sarà spiazzata da un colpo di scena nella sua vita.

Anticipazioni Paradiso delle signore: la scoperta di Agnese

Martedì 31 dicembre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore e gli spoiler svelano che sarà un episodio molto interessante. Agnese, che nel corso di questa quarta stagione sta vivendo delle grosse novità nella sua vita, si troverà a fare i conti con una triste scoperta, improvvisamente, infatti, riceverà una lettera che la spiazzerà completamente.

Alla donna verrà riconsegnata una missiva che, tempo fa, inviò a suo marito. Il fatto che l’uomo non l’abbia ricevuta gli farà pensare che possa essergli successo qualcosa di molto grave. Proprio per questo motivo, si metterà subito in allarme.

Nel frattempo, tutti i vari protagonisti della soap si appresteranno a festeggiare il capodanno. Vittorio riunirà tutti i membri del grande magazzino per fare il consueto brindisi. In seguito, ognuno raggiungerà la propria abitazione per prepararsi al cenone di fine anno.

Spoiler martedì 31 dicembre: la proposta di matrimonio

Gli spoiler della puntata di martedì 31 dicembre del Paradiso delle signore svelano che Agnese e Armando celebreranno l’evento con una cenetta romantica a lume di candela. Sorti simili spetteranno anche a Silvia e Luciano. I due protagonisti, infatti, trascorreranno il cenone di Capodanno da soli, dato che i loro figli saranno altrove.

La famiglia Guarnieri, invece, festeggerà l’evento all’interno della villa. Salvatore, dal canto suo, troverà il coraggio per chiedere a Gabriella di diventare sua moglie. Un po’ meno serene e tranquille, invece, saranno le cose tra Roberta e Marcello. La ragazza, infatti, sarà sempre più divorata dai sensi di colpa per aver tradito il suo fidanzato Federico. Per questo motivo, la sua tensione si riverserà proprio sul suo amante.