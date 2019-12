‘Sono una persona per bene’: Juan Luis sbotta sui social (VIDEO)

Juan Luis stanco dei continui attacchi sui social

Nonostante Uomini e Donne sia in pausa per le festività natalizie, dei protagonisti del trono over non si smette di parlare. Di nuovo al centro delle polemiche troviamo Juan Luis, il nuovo corteggiatore di Gemma.

Quest’ultimo è spesso oggetto di critiche e pesanti accuse sia da parte di alcuni cavalieri presenti in studio sia direttamente sui social. A quanto pare, però, Ciano dopo aver fatto silenzio fino ad oggi ha sbottato sui social, rispondendo in modo diretto a tutti coloro che lo prendono di mira.

Il cavaliere di Gemma sbotta e risponde alle critiche

Le cose tra Juan Luis e Gemma non sembrano andare proprio per il verso giusto. A confermare tale ipotesi sono anche gli scatti postati dagli stessi diretti interessati sui loro profili social. La Galgani ha trascorso il Natale con la sua amica Ida Platano, mentre Juan con i suoi amici e parenti giù a Napoli. Proprio il cavaliere, nella giornata del 26 Dicembre ha voluto condividere con i propri follower un video che lo vede passeggiare in riva al mare. (Continua dopo il post)

L’uomo dopo aver fatto gli auguri a tutti però ha voluto lanciare una frecciatina proprio a chi non lo sopporta… Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nella registrazione del 27 Dicembre, Juan come lui stesso ha affermato è pronto per la sua ‘battaglia’.

“Mi sto preparando per l’evento di domani. Mi sento quasi un gladiatore. Devo scendere nell’arena dei leoni, però, io combatterò perchè sono una persona perbene e so quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Poi il resto non si sa”

Dopo aver conquistato immediatamente il cuore di Gemma Galgani, che pare ne sia innamorata follemente, Juan Luis Ciano è finito nel mirino del popolo del web. I più scettici sono convinti che il cavaliere napoletano abbia scelto di corteggiare la dama di Torino solo per la sua visibilità e fare qualche serata. Sotto il video di cui vi abbiamo parlato sopra, infatti, sono tantissimi i commenti negativi nei confronti di Juan.