Avete mai visto dove vive Cristiano Malgioglio? Un appartamento eccentrico come lui nel cuore di Milano [FOTO E VIDEO]

Dove vive il paroliere Cristiano Malgioglio?

Cristiano Malgioglio oltre ad essere uno dei parolieri e cantautori più apprezzati d’Italia, è anche un personaggio televisivo. Da anni, infatti, è opinionista nei programmi di Piero Chiambretti, ma anche del Grande Fratello e giudice di All Together Now.

Il suo modo di vestire è molto trash e la sua casa non è da meno, infatti rispecchia in pieno il suo stile. Il lussuoso appartamento del siciliano è ubicato in uno dei quartieri vip di Milano e al suo interno sono presenti dei dettagli abbastanza lussuosi. (Continua dopo il post)

La zona giorno e la sala da pranzo del cantautore siciliano

L’abitazione milanese di Cristiano Malgioglio si apre su un ampio salone. In tale stanza è presente un grosso tavolo in marmo, un divano bianco e un ingresso dove vengono accolti gli ospiti. Addirittura è possibile notare un angolo bar, utilissimo per preparare un cocktail.

In una delle tantissime case della casa del cantautore catanese sono presenti degli accessori molto preziosi, ma anche quadri che lo raffigurano, vasi a forma di donna e, naturalmente, foto che lo ritraggono insieme a degli amici, una su tutte Valeria Marini. Per quanto riguarda la sala da pranzo è possibile notare un ampio tavolo rotondo. Poi c’è un altro tavolo dove il paroliere ed opinionista ha appeso dei quadri che raffigurano lui e la sua compianta madre. (Continua dopo il post)

La cucina e la camera da letto di Cristiano Malgioglio

La cucina di Cristiano Malgioglio è formata da alcuni moderni mobili bianchi. Il cantautore siciliano adora cucinare cene e preparare aperitivi da offrire ai suoi cari amici, ma non ama per niente lavare piatti e bicchieri.

Una dimostrazione l’abbiamo avuta durante la sua permanenza della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 2. Mentre la camera da letto è molto moderna, ma anche in questa stanza non mancano particolari classici come le due abat-jour appese al fianco del letto matrimoniale. Ecco altre foto e video: