Uomini e Donne, rissa in studio: due cavalieri giungono alle mani, Maria furiosa

Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi sono arrivati quasi alle mani durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta martedì scorso.

Lorenzo, che è il nuovo opinionista del programma di Maria De Filippi, ha criticato pesantemente Carlo per alcuni suoi modi poco eleganti. Il tronista, però, dopo aver perso le staffe si è infuriato alzandosi con fare minaccioso. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Rissa a Uomini e Donne

Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha lasciato davvero tutti i presenti senza parole. Carlo Pietropoli nell’ultima registrazione ha litigato pesantemente con Chiara, che sembrava essere addirittura la sua preferita. Il giovane, l’ha attaccata perché dopo il bacio della scorsa volta, non ha reagito come lui si aspettava.

Carlo desiderava che la corteggiatrice si sarebbe arrabbiata perché lui aveva detto che non dava grande importanza al bacio. Al contrario, invece, Chiara non si è mossa di un centimetro affermando che anche per lei quel contatto non significa nulla. Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Carlo ha mandato a quel paese la Brunella che a sua volta si è autoeliminata dal programma.

Nel vedere le due ragazze trattate così, Lorenzo Riccardi, nuovo opinionista, ha affrontato Pietropoli spiegandogli che non dovrebbe permettersi di usare certi toni con delle ragazze.

Carlo si alza e tenta di aggredire Lorenzo

Purtroppo stando alle anticipazioni del trono classico, la situazione tra Carlo e Lorenzo è decisamente precipitata. Riccardi che ha semplicemente voluto dare un consiglio al nuovo tronista si è trovato a ricevere quasi uno schiaffo. La cosa è degenerata al punto che i due ragazzi sono quasi arrivati alle mani, tanto che Pietropoli si è pure alzato con tono minaccioso.

Quando la puntata di Uomini e Donne è terminata tutti gli animi erano tesi. Chiara alla fine ha deciso di andare via senza neanche salutare il tronista. La giovane ha affermato non voler corteggiare un uomo che non ha rispetto delle donne. Cosa succederà? Non resta altro che aspettare il 7 Gennaio 2020.