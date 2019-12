Alberto Mezzetti provoca di nuovo Barbara D’Urso: ‘Chi tace acconsente’

Alberto Mezzetti non si ferma e continua a provocare la conduttrice Mediaset. Ecco che cosa ha detto l’ex gieffino.

GF 15: Alberto Mezzetti contro Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è tornata, dopo tanti anni, alla conduzione del Grande Fratello. La quindicesima edizione ha visto trionfare Alberto Mezzetti, il Tarzan italiano, che nel reality si è contraddistinto per la sua educazione e per i suoi modi pacati e pacifici con tutti. Non solo, nel corso del programma più volte Alberto ha corteggiato apertamente la conduttrice e tra loro si è creata un’intesa scherzosa e affettuosa.

Infatti, dopo il Grande Fratello correva voce che tra loro due fosse successo qualcosa di più, ma Alberto si era affrettato a dire che si erano scambiati il numero di telefono, si sentivano e si erano visti solamente per una cena.

Tuttavia, all’improvviso, Alberto ha iniziato ad andare contro la conduttrice perché, secondo la sua versione, avevano preso accordi perché lui potesse essere opinionista nei suoi programmi ma poi non è più stato chiamato.

Alberto Mezzetti non si arrende: ‘Chi tace acconsente’

Dopo numerosi messaggi sui social e interviste sui magazine di gossip in cui chiedeva chiarimenti a Barbara D’Urso sul suo silenzio, Alberto ha deciso di raccontare la sua verità. Qualche giorno fa, infatti, l’ex gieffino ha deciso di pubblicare un post con una foto mentre balla con la conduttrice e ha svelato che dopo quella famosa cena tra loro “è successo molto di più”. Poi, però, non c’è stato un seguito e Barbara ha deciso di ignorarlo completamente.

Anche dopo questa affermazione non è arrivata nessuna replica da parte della conduttrice. Alberto, quindi, ha deciso di lanciare un’altra frecciatina sui social: “Chi tace acconsente“. Non solo, ma un utente gli ha anche scritto: “Ti è già arrivata la diffida della D’Urso?” e lui ha risposto: “Magari, almeno vediamo la verità!“.

Alberto ha detto di averlo rivelato solamente adesso perché è stanco di essere preso per uno che vuole solamente fare televisione. Tuttavia, continua anche a voler prendersi il suo spazio in tv perché dice di essere “adatto” e di aver avuto grande successo sia al Grande Fratello italiano che in quello brasiliano. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il Tarzan italiano di nuovo in tv?